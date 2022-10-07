〈紐約匯市〉押注非農鞏固Fed鷹派立場 DXY連兩日升逾1%

美元指數周四 (6 日) 再漲逾 1%，連續兩日走強，因投資人押注強勁的非農報告將使聯準會 (Fed) 在一段時間內維持激進的貨幣緊縮政策。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 1.06%，報 112.25。今年累計已漲約 17%。

Convera 高級市場分析師 Joe Manimbo 稱，股市暴跌與對經濟衰退的擔憂打擊歐元之下，美元再度走高。美元大漲也反映出一件事，即市場押注穩健的就業報告將強化 Fed 的鷹派升息路徑。

美國將於周五 (7 日) 美股盤前公布非農報告。經濟學家預估 9 月新增就業人數將達 25 萬，低於 8 月的 31.5 萬。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 表示，為了打擊高通膨，Fed 的政策利率可能會在明年春季達到 4.5-4.75%。根據 Fed 上月公布利率點陣圖，官員預估利率將在明年達到 4.6%。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 認為，在通膨未達目標的情況下，Fed 沒有理由放慢緊縮步伐，在通膨進展取得有意義且持久的成果之前，他支持繼續升息。

歐元兌美元跌 0.94% 至 0.9789 美元。歐洲央行 (ECB) 會議紀要顯示，決策官員擔心歐元區通膨恐陷入異常的高，並警告歐元貶值恐加劇通膨壓力。

另一方面，路透周四引述一位消息人士說法稱，受能源危機、物價上漲和供應鏈瓶頸干擾，明年德國經濟可能萎縮 0.4%，陷入衰退。

在經歷充滿戲劇化的 Q3 後，外匯市場本周仍在尋找明確方向，美元兌多數主要貨幣在連跌兩日後收復失地。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 說：「這是暴風雨前的寧靜，即非農風暴。每個人都知道 Fed 的立場一直都和他們給出的訊息保持一致，他們還沒成功壓制通膨，依然處在這場積極的升息活動當中，只有在看到通膨降溫時才會有所改變。」

其他貨幣方面，英鎊貶 1.42% 至 1.1159 美元，和歐元一樣連兩日走低。

日元兌美元貶 0.35% 至 145.11 日元，日內最低 145.14 日元，接近 9 月 22 日創下的 24 年低點；瑞士法郎兌美元貶 0.66% 至 0.9892 瑞郎。

澳洲央行本周意外僅升息 1 碼後，澳幣依舊表現掙扎，下跌 1.23% 至 0.6410 美元。

截至台灣時間周五 7 日) 約 6:00 價格：