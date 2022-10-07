〈能源盤後〉OPEC+減產助攻 原油連4漲 Brent登1個月高點

原油期貨周四 (5 日) 連續第四個交易日上漲， Brent 原油期貨價格收登一個月最高點。前一日 OPEC + 同意 11 月起減產 200 萬桶 / 日。

儘管如此，分析師仍質疑 OPEC + 周三宣布的減產消息事實上能對全球供應量產生多大影響。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 88.45 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.05 美元或 1.1%，收每桶 94.42 美元，為 9 月 5 日以來最高收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 1 美分或 0.5%，收每加侖 2.6814 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 18 美分或 4.8%，收每加侖 3.8649 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 6.972 美元。

市場推動力

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC +) 周三同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日，創下 2020 年初以來最大減產程度。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示：「美國官方嚴厲批評此舉措，因為俄羅斯原油出口面臨西方強權協調價格上限的威脅，而該舉措很大程度上被視為俄羅斯的勝利。」

「由於俄羅斯出口可能在短期內下降，OPEC + 適時的減產令俄羅斯得以守住其市占。」

「然而，與往常一樣，若 OPEC + 減產要在短期後仍有效支撐市場，市場將須看到成員國跟進減產，但這對 OPEC + 較小型成員來說，向來是一大挑戰。」

分析師團隊預期，OPEC + 此舉措對全球供應量的實際衝擊可能不到議定減產規模的一半。

摩根士丹利策略師預期，OPEC 成員國減產程度幅度將低於配額削減所暗示的數量。

由股票分析師和商品策略師 Martijn Rats 領導的摩根士丹利策略師團隊周四向客戶發布的報告寫道：「相對於 9 月的產量，我們估計減產對供應的影響約為 80 萬桶 / 日。由於我們預期 OPEC 產量會溫和增加，11 月 / 12 閱相關的減產預期接近 100 萬桶 / 日。」

白宮周三聲明表示，拜登總統對 OPEC 短視近利做出削減產量配額的決定感到失望。聲明也指出，美政府將持續執行先前宣布釋出的戰略石油儲備 (SPR)，且「拜登將繼續酌情指導戰略石油儲備的發布。」

白宮高級經濟顧問 Brian Deese 周四表示，美國仍在考慮禁止出口汽油和其他精煉石油產品。

與此同時，天然氣期貨小幅走高，因為美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (9/30 止) 美國天然氣供應量增加 1290 億立方英呎，但整體庫存仍低於去年同期，也低於 5 年平均水準。