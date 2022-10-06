分析師：儘管全球經濟放緩 石油需求仍不會因此暴跌

據報導，市場分析師 Tsvetana Paraskova 表示，儘管經濟持續放緩，但全球石油需求仍然具有彈性，主要貿易公司並不擔心原油需求將因此嚴重回落。

美國 9 月 ISM 製造業指數降至 50.9，遠低市場預期的 52.2，也不及 8 月的 52.8，創 2020 年 5 月來新低，成長接近完全停滯，全球海上貿易成長也正在放緩，是美國經濟降溫的明顯跡象。分析人士說，如果未來幾個月內這樣的趨勢持續，意味着美國即將陷入衰退。

不過，多數市場人士認為，這可能會是溫和或至少是非常短暫的衰退，不會因此對石油需求造成重大影響。經濟學家預計，到 2023 年底，布蘭特原油的交易價格將超過每桶 75 美元。

美國銀行分析師則認為，油價將在今年年底前突破每桶 100 美元，並在 2023 年一直維持在這個水平。美國銀行的觀點在於，由於新冠疫情封城和中國創紀錄的熱浪導致工廠關閉，亞洲對石油的需求在 2022 年受到抑制，但明年將會出現反彈，價格應該會隨之波動。

摩根大通大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 也表示，儘管全球經濟力道仍令人擔憂，但供需持續表明，整個夏季出現的供應過剩自 10 月起會轉為供應短缺。他認為，今年年底之前油價可能會攀升至每桶 100 美元以上，扭轉夏季以來需求驟降的價格穩定下跌趨勢。