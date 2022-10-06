〈能源盤後〉OPEC+喊出每日減產200萬桶 美供應下降 激勵原油登3周高點

原油期貨周三 (5 日) 大漲，係因 OPEC+ 同意減產 200 萬桶 / 日，以及數據顯示美國原油供應連續第二周下降，激勵原油價格登上 3 周來最高收盤價。

儘管如此，由於 OPEC + 先前產量便已無法滿足議定的生產配額，交易者仍無法確定 OPEC + 真正設法減產多少。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.24 美元或 1.4%，收每桶 87.76 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。周二該期貨價格上漲 3.5%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.57 美元或 1.7%，收每桶 93.37 美元，為 9 月 14 日以來最高收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.6685 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.3%，收每加侖 3.6869 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 6.93 美元。

市場推動力

本周起原油不斷上漲，因為市場預期 OPEC + 周三將在維也納舉行會議並決定大幅減產。OPEC + 果真周三同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日，創下 2020 年新冠肺炎大流行以來最大減產程度。當時因新冠疫情爆發，來往交通旅行遭縮限而導致能源需求下降。

S&P Global Commodity Insights 石油供應和生產分析主管 Shin Kim 以電郵評論：「生產配額協議削減的舉措至關重要，這也清楚傳達一個訊號，即 OPEC + 願意共同穩定和支持石油市場。」

即便如此，分析人士指出，由於幾個 OPEC+ 成員國的產量已經低於其生產目標，以目前減產水準來說，實際減產幅度可能會小一些。

Tortoise 投資組合經理 Rob Thummel 表示，周三宣布的減產彌補了 2022 年間中國石油需求增長的不足。「儘管通常情況下，中國石油需求每年平均增長約 60 萬桶 / 日，但今年該國石油需求恐不會增長。」

第四季頭幾日油價就已反彈 7%，係因當前 OPEC+ 減產舉措已經反映在價格上了。

Thummel 表示，OPEC + 目前產量也不及現下的生產配額，落差約 350 萬桶 / 日，因為 OPEC 本身產量差距議定配額 120 萬桶 / 日，而俄羅斯為首的盟國產量落差約 240 萬桶 / 日。有鑑於此，當前產量的實際減產約為 100 萬桶 / 日。

上周原油價格跌至 8 個月低點，但本周大幅反彈，WTI 原油上漲超過 10%，Brent 原油上漲超過 9%。

對於 OPEC + 減產舉措，美國拜登總統回應表示，在全球經濟正在應對俄烏戰爭持續的負面衝擊之際，「OPEC + 短視近利的減產舉措令人失望。」拜登 7 月曾排除眾議拜訪沙烏地阿拉伯，當時他預期該國將提高產量。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (9/30 止) 美國原油庫存下降 140 萬桶。

根據 & P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存下降 150 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 180 萬桶。

另外，EIA 也公布上周汽油庫存下降 470 萬桶、蒸餾油庫存下降 340 萬桶。

根據 & P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國汽油庫存下降 230 萬桶、蒸餾油庫存下降 180 萬桶。

EIA 表示，本周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 30 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 中的原油庫存下降 620 萬桶至 4.164 億桶。

