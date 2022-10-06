成長計畫能否奏效 派樂騰CEO：我們只有6個月的時間證明 再裁員12%

《華爾街日報》報導，派樂騰 (Peloton)(PTON-US) CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 表示，該公司有 6 個月的時間，來證明其最新的成長方案有助其作為一家獨立公司生存下來。

派樂騰的一位發言人指出，麥卡錫的說法主要集中在該公司的新舉措能否在未來 6 個月內展現其價值；包括與亞馬遜 (AMZN-US) 和希爾頓 (HLT-US) 的合作夥伴關係。

《華爾街日報》報導，派樂騰還計畫裁員 500 人，約占其員工總數的 12%，並補充說員工在上周四 (29 日) 已被告知裁員情況。該公司今年已經進行了多輪裁員。

報導發布後，這家健身產品公司的股票在周三盤前交易上漲逾 2%。

今年稍早從聯合創始人佛利 (John Foley) 手中接任 CEO 的麥卡錫告訴《華爾街日報》：「我們需要加速成長才能使業務達到永續水平。」

麥卡錫監督派樂騰的商業模式在今年出現巨大變化，因為該公司在新冠疫情初期榮景消退後陷入困境。作為 Spotify (SPOT-US) 和 Netflix (NFLX-US) 的前高管，他將這家聯網健身公司的業務推向訂閱，同時將其產品的銷售擴展到直接面向消費者之外。

本周該公司宣布將把飛輪產品放在美國的每一家希爾頓品牌酒店。它最近還宣佈建立合作夥伴關係，在迪克體育用品 (DKS-US) 商店和亞馬遜上銷售健身設備。