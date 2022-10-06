市場升息金融業沒嘗到甜頭 前8月獲利5276億元、年減28%

聯準會升升不息但金融業獲利卻衰退，根據金管會最新公布數據，金融三業前 8 月稅前盈餘 5276 億元，較去年同期減少約 27.7%。

金管會今 (6) 日公布包括銀行、保險與證券金融三業獲利表現，三大產業中僅銀行業獲利持續成長，其中國銀前 8 月稅前盈餘 2673 億元，較去年同期增加 228 億元，較去年同期增加 9.34%。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，國銀獲利成長主要來自於利息收益增加，前 8 月利息淨收益 3942 億元、年增 536 億元，但手續費與投資收益則分別較去年減少 43 億元、92 億元。

另外，陸銀在台分行前 8 月稅前盈餘也有 45.4 億元入帳、年增 7.3%；信合社前 8 月稅前盈餘也有 26.4 億元、年增 12.8%。

壽險業前 8 月稅前盈餘也有 2643 億元、年減幅 22%；產險業則是深受防疫保單之苦，導致前 8 月淨損高達 765 億元，是金融三業中最為慘烈的業別。

證券業前 8 月稅前盈餘約 356.24 億元，較去年同期大減 59%，主要是台股成交量能縮水、指數大跌，導致券商經紀與自營部位獲利同步縮水。

另外，投信業前 8 月稅前盈餘約 93.92 億元，較去年同期減少約 10.96 億元，主要與管理資產規模下降，投信手續費收益減少所致。