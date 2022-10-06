〈美股早盤〉Fed升息擔憂縈繞 主要指數震盪走低

美國至今公布的數據顯示就業市場仍然穩健，加劇聯準會（Fed）可能繼續大幅升息的擔憂，美股主要指數周四（6 日）開盤震盪走低，投資人靜待周五（7 日）公布的 9 月非農就業數據出爐。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 170 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或 0.3%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.01%。

美國今公布上周初領失業金人數報 21.9 萬，高於市場預期的 20.3 萬與修正後前值 19 萬，為自今年 7 月以來第三次攀升，不過初領失業金人數仍近歷史低點，就業市場依然穩健。

美國至今幾份就業數據都顯示出勞動力市場的穩健跡象，在在粉碎投資人對 Fed 可能轉鴿派的期待，儘管本周稍早公布的製造業數據顯示成長放緩，一度強化市場對 Fed 轉鴿的信心。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）日前談話透露 Fed 不太可能因經濟轉弱而停止升息，戴利直指市場對 2023 年降息的預期是不合適的，重申 Fed 要讓通膨回到 2% 水準的決心，而波斯提克則稱打通膨計畫仍處於早期階段。接下來周五（7 日）公布的 9 月美國非農就業數據將備受市場矚目。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（5 日）同意每日減產 200 萬桶，為 2020 年以來最大幅度減產，旨在阻止全球經濟疲弱導致的油價下跌。分析人士認為，由於大多數 OPEC + 成員國的產量已經低於配額，實際減產可能接近 100 萬桶。

截至台北時間周四（6 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤上漲 3.71%，至每股 8.80 美元

健身器材商派樂騰（Peloton）宣布將在裁員 500 人，約占其現有員工的 12%，消息傳出後盤前股價挫跌逾 4%。派樂騰執行長麥卡錫（Barry McCarthy）表示，將再給公司 6 個月左右的時間來扭轉頹勢，若做不到這點，派樂騰恐無法作為一家獨立公司生存下去。

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 0.94%，至每股 344.9 美元

製藥公司禮來（Eli Lilly）的糖尿病藥物「Tirzepatide」獲美國食品藥物管理局（FDA）「快速審查」（Fast Track）認證，有望用於治療成人肥胖病症。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 1.05%，至每股 50.76 美元

社群媒體公司推特（Twitter）仍受到市場關注，馬斯克正努力與其完成收購協議，有報導指出馬斯克降低交易價格談判失敗，此外私募股權公司 Apollo Global 和 Sixth Street Partners 傳將退出融資協商。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬人，預期 20.3 萬人，前值 19 萬人

美國上周續領失業金人數報 136.1 萬人，預期 134.5 萬人，前值 134.6 萬人

美國 9 月挑戰者企業裁員人數報 2.9 萬，前值 2.04 萬

美國 9 月挑戰者企業裁員裁員年增率報 67.6%，前值 30.3%

華爾街分析：

法國興業銀行（Societe Generale SA）策略師 Kenneth Broux 表示，市場預期搶在 Fed 政策之前就是一場與風險的對賭，並稱 Fed 不希望放寬金融環境，也不希望股市起飛，變得過於舒適。