〈房產〉人口老化又遇疫情攪局 8月繼承移轉近7000棟創單月新高

根據內政部統計月報顯示，受到長期人口老化趨勢與新冠肺炎疫情衝擊，今年 8 月建物繼承移轉登記 6988 棟，創下單月新高，光 8 月平均每天就有 225 棟的繼承發生。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計過去一段時間死亡人數與繼承移轉登記的數量比例，從 2017-2022 的上半年，繼承移轉登記占死亡人數的比例為 30-33%，也就是平均每 10 個死亡人數，就會產生 3 棟的建物移轉，隨人口持續老化，加上這波疫情衝擊，死亡人數增加，導致短期內的繼承移轉也隨之創高，實務上發現越來越多的民眾陸續遇到繼承的問題，若是生前長輩沒有先處理好，後面處理起來難度就會增加不少。

統計資料顯示，今年前八月繼承移轉登記共 44978 棟，年增約 1 成，8 月的繼承移轉登記 6988 棟，8 月繼承移轉創單月新高，同時前 8 月的繼承移轉登記也創下同期新高，對比其他買賣、贈與或法拍移轉的趨勢來看，只有繼承移轉因為人口老化的因素，數據一直再創下新高。

曾敬德指出，早年國人早婚且小孩生得多，等到長輩不在不動產就由配偶與子女繼承，去年國人平均壽命為 80.86 歲，其中男性 77.67 歲、女性 84.25 歲，若真的長輩不在，輪到子女繼承不動產，可能繼承人的年紀也都 5、60 歲了，甚至還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，倘若生前若沒有先安排協調好，很容易子女間產生糾紛，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，因此這幾年實務上會發現，繼承後精華區的店面與不動產後，對外出售的狀況越來越常見。