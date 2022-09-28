〈房產〉台北商辦租賃市場轉骨中 商仲：城中和市郊租金差距將加大

商仲業者仲量聯行今 (28) 日針對未來台北商辦市場走勢指出，趨勢將會朝 M 型化、優質化、多元化發展。其中 M 型化指市場對頂級商辦剛性的需求殷切，將使市中心和市郊地區租金差距逐漸加大，而優質化則指企業追求辦公室軟硬體品質提升。

仲量聯行統計，第三季台北 A 辦平均月租金為每坪 2958 元，較去年同期上升 3.8%，空置率則微幅下降至 1.9%。因供給有限，台北市 A 辦僅剩約 1.4 萬坪空置，市場選擇極少使 M 型化趨勢逐漸顯露，例如信義區 A 辦空置雖僅剩 3500 坪，季成交量仍達 1948 坪為四區之首，顯示區域內的頂級大樓，仍為多數公司公室追求辦公室優質化時的首選。

仲量聯行研究顯示，台北正處在新加坡、香港等國際型都市商辦市場發展軌跡之上，商辦市場已進入轉骨期。由於台北市 A 辦市場空置率自 2019 年第二季低至 2.9% 以來，空置率都不曾回到 3% 以上，甚至數度低於幾乎無樓可租的 2%，如此供不應求的成熟市中心市場，勢必帶動次核心區域如南港、內湖、北市科、新莊、板橋等成形，可預見更加成熟的大台北商業區也將應運而生。

等待新辦公大樓落成的同時，舊商辦亦將感受到迎面而來的競爭壓力。仲量聯行指出，此一壓力起因於越來越多租戶開始追求辦公室優質化，包含更彈性更健康又符合低碳 ESG 配置的頂級辦公大樓將成首選。使得市中心 22 萬坪屋齡已逾 25 年的舊 A 辦，將面臨改造升級以符合來自客戶端各式認證的需求。以價格為優勢的辦公大樓面臨次核心區域有價格競爭力的新辦公大樓的挑戰，為求保有競爭力，各辦公大樓的升級計畫、都市更新重建行動，都在市場上陸續進行中。

仲量聯行預測，未來幾年，大台北商辦市場將進入百家齊鳴的時代，租戶可選擇標的增加，隨辦公模式改變，企業也開始看向更多元化的辦公室策略，這預計可使市場更健康、交易量上升，良性競爭將加速推動大台北市場趨近國際化城市發展。

此外，仲量聯行每季全球不動產投資信心調查結果顯示，在目前市場高度不確定的情形下，有 24% 的投資人認為未來 6 個月不動產市場將會維持現狀，42% 的投資人認為市場將衰退，但仍有 34% 的投資人認為市場仍將成長，是以在目前變動幅度劇烈的經濟局勢中，收益性不動產仍不失為資金的良好去向。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，受到全球市場震盪及不確定因素影響，短期內台灣投資市場態度較偏觀望，但在國內游資充沛及高科技產業經濟基本面良好、交通建設帶來的軌道經濟發展下，商用不動產仍具穩定投資前景。2022 年已確定交通相關重大標案投資額逾 2500 億，在換屋及優質化的不動產需求下，建商及投資者對捷運周遭區位土地興趣仍舊濃厚，此外投資方向也會涵蓋多元選擇。