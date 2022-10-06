〈財報前瞻〉分析師預估三星Q3獲利年減25% 近三年來首度下滑

隨著經濟衰退削弱電子設備和晶片需求，分析師預估，三星電子 (005930-KW) 第 3 季獲利恐為近 3 年來首度下滑。

Refinitiv SmartEstimate 數據顯示，22 位分析師預估三星 Q3 營業利益將較去年同期減少 25%，至 11.8 兆韓元 (約 83 億美元)，為 2020 年 Q1 以來首度下滑，同時也是 2021 年 Q1 以來最低水平。

全球通膨攀高迫使央行積極升息，引發經濟衰退擔憂，加上俄烏停戰遙遙無期，在充滿高度不確定性的市場環境下，消費者和企業紛紛縮減支出。

南韓現代證券 (Hyundai Motor Securities) 研究主管 Greg Roh 表示，三星作為全球最大的記憶體、智慧手機和行動 OLED 面板供應商，對經濟環境高度敏感，因此利潤很容易受需求影響。

7 位分析師平均預估，DRAM 和 NAND 價格下滑恐拖累三星的半導體業務，營業利益估減少三分之一至 6.8 兆韓元。

即使新一代折疊旗艦機有助於拉高產品平均售價，分析師預估三星行動業務營業利益仍將下滑 17% 至 2.8 兆韓元。Daol Investment & Securities 分析師 Kim Yang-jae 表示，受通路業者砍單影響，三星 Q3 智慧手機出貨量料將年減 11%，至約 6260 萬部。

三星將於首爾時間周五 (7 日) 上午公布初步財報。該股今年迄今已下跌約 30%，相較之下，費城半導體指數跌了 37%。