〈日股〉4到9月股價上揚率前十名 三菱汽車榮登冠軍

今 (2022) 年 4 到 9 月，在歐美央行積極收緊貨幣政策、以及全球經濟衰退疑慮升溫的這段期間，日經 225 指數 (Nikkei 225) 下滑了 6.8%。東京證交所最高端市場「Prime」市值超過 5000 億日元的上市公司，股價上揚率表現最佳的是業績暢旺的三菱汽車等。

據《日本經濟新聞》周三 (5 日) 報導，2022 年 4 到 9 月期間，在東京證交所 Prime 市場上市、市值超過 5000 億日元的公司當中，股價上揚率最高的是三菱汽車 (56.5%)，理由與該公司在今年 7 月底時，將 2022 財年 (至 2023 年 3 月) 的淨利預測上修為年增 22% 至 900 億日元有關；加上三菱調漲休旅車等新型車款的售價讓獲利得到改善，還有日元貶值也將業績推高。

此外，醫藥類股的股價上揚也相當明顯。第一三共於該段期間，以 50.8% 的股價上揚率排名第二。第一三共成長支柱的新型抗癌藥物「Enhertu」銷售暢旺，投資人對於收益擴大抱持著相當大的期望。

股價上揚率 36.7%、排名第五的衛采製藥 (Eisai)，在今年 9 月時宣布他們與美國百健 (Biogen)(BIIB-US) 共同研發的阿茲海默治療藥物「Lecanemab」，其有效性已經在開發最後階段的第三期臨床實驗當中獲得證實，也因此受到投資人的青睞。

零售類股也出現上揚。日本和新冠肺炎 (COVID-19) 有關的邊境管制措施正持續放寬，預料國外觀光客的人數將出現增加，店面多集中在東京地區的連鎖藥妝業者松本清控股 (MatsukiyoCocokara & Co.) 的股票被投資人買進，股價上揚率 43.7%、排名第三。

在其他名次方面，股價上揚率第四名是近鐵集團控股 (37.5%)、第六名是東洋水產 (36.4%)、第七名是 ABC-Mart(35%)、第八名是 TIS(33.3%)、第九名是唐吉訶德的母公司泛太平洋國際控股 (30.4%)，以及第十名的日本特殊陶業 (29.6%)。