〈紐約匯市〉Fed改變立場期望轉淡 美元指數彈逾1%、英鎊連六升止步

聯準會 (Fed) 官員鷹派言論與強勁經濟數據，強化投資人對央行維持政策立場不變的預期，美元指數周三 (5 日) 自近期頹勢大幅反彈，歐元和英鎊雙雙回落，英鎊並終結逾一年來最長漲勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 1.04%，報 111.21。

英鎊在連漲 6 個交易日後，今盤中一度貶逾 2%，截稿前下跌 1.3% 至 1.1325 美元。英國首相特拉斯 (Liz Truss) 稍早在保守黨年會上承諾，將以鐵腕控制國家財政，同時削減債務占國民收入的比重。

歐元昨 (4 日) 大漲 1.7% 後，今下跌 1% 至 0.9883 美元，是近 2 周以來最大單日跌幅。

市場對 Fed 放緩升息力道的期望，近日支撐多數主要貨幣走高並使美元承壓。

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 表示，在歐元、英鎊交易狀況良好且股市走高的情況下，市場普遍存在風險情緒，但他認為這只是投資人在探索交易區間，最重要的是，風險資產的反彈並不是由 Fed 態度轉變所造成。

Fed 新任理事傑佛森 (Philip Jefferson) 日前重申，通膨是央行的首要擔憂，可能還需要一段時間才能壓低通膨，且經濟成長恐受到拖累。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 今日也表示，央行必須看到核心通膨明顯回落的跡象，才會放慢升息步伐。

強勁的經濟數據似乎也打消了對 Fed 政策轉向的臆測。美國 9 月 ADP 新增就業 20.8 萬人，高於市場普遍預期，ISM 非製造業指數也略高於預估值。

投資人接下來將把目光投向周五 (7 日) 的非農就業報告，尋找與 Fed 政策軌跡相關的線索。

日元兌美元跌 0.25% 至 144.58 日元，離岸人民幣兌美元貶 0.52% 至 7.0677 人民幣。

紐西蘭央行連續第五度升息 2 碼，且暗示還會繼續升息後，紐元一度升破 0.58 美元，是 9 月 23 日以來最高，截稿前上漲 0.23% 至 0.5738 美元。澳幣兌美元則小貶 0.2% 至 0.6487 美元。

截至台灣時間周四 (6 日) 約 6:00 價格：