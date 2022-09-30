法國興業銀行策略師：Fed政策轉向前 拋售潮難結束

法國興業銀行全球策略師 Albert Edwards 警告，在美國聯準會 (Fed) 激進貨幣緊縮政策轉向前，金融市場拋售潮不會結束。若以英國為鑑，Fed 接下來可能被迫轉向量化寬鬆政策 (QE)，但不會明說。

Edwards 在週四 (29 日) 發布的一份報告中表示，英國 30 年期公債殖利率本週突破 5%，創下自 2010 年以來首次。5 年期公債殖利率也突破 4.5%，是自 2008 年以來首度。

他指出，雖然人們將拋售的責任歸咎於英國新政府減稅方案，但事實上，上週四英國央行 (BoE) 表示將在接下來 12 個月內縮減 800 億英鎊 (884 億美元) 的英債收購，並且將升息 2 碼時，賣壓就已經開始出籠。

Edwards 指出，雖然大多數媒體的注意力都集中在英鎊的疲軟上，但英國公債債券的崩潰更為嚴重。市場已經證明，與 2018 年一樣，量化寬鬆貨幣政策 (QT) 根本不像是「看著油漆變乾那樣的乏味」。QT 迫使 BoE 貨幣政策如同 Fed 主席鮑爾當初那樣恥辱地使政策髮夾彎。

Edwards 認為，央行會採取所謂「不是量化寬鬆貨幣政策 (Not-QE)」的行動。鮑爾曾在 2019 年表示，Fed 將重新開始購買公債，以避免市場陷入動盪，不過，他在當時卻強調「這並不是 QE」。

Fed 如今的資產負債表規模，已從 2008 年全球金融海嘯前的不到 1 兆美元，大增至 9 兆美元。Edwards 指出，數十年來央行通過貨幣刺激政策促使泡沫、金融槓桿推升至難以想像高點，市場絕對不會容忍 QT 太長時間。