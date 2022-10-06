〈美股盤後〉Fed鷹浪狂襲 三大指數盡墨

聯準會官員「鷹浪」狂襲，加上經濟數據強勁，澆熄市場對聯準會轉鴿的希望，道瓊、標普與那指等三大指數週三 (5 日) 開低後震盪走高，尾盤一度翻紅，但終場仍敵不過賣壓，集體小幅收黑。半導體類股買氣不減，大摩分析師將台積電列為投資首選，費半指數逆勢收紅 0.94%。

數據顯示，有「小非農」之稱的美國 ADP 9 月份就業人數增加 20.8 萬人，高於預期的 20 萬人。另外，9 月 ISM 非製造業指數從 8 月的 56.9 降至 56.7，但仍高於市場預期，其中 9 月僱傭指數從 8 月的 50.2 升至 53，創 6 個月來新高，顯示就業市場狀況良好。

政經方面，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三堅守鷹派立場稱：「聯準會很明確要把利率提高到限制性區域，然後在此保持一段時間，聯準會致力於降低通膨，並堅持到底。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也表示：「相當多人猜測，若經濟活動放緩而且通膨率開始下滑，聯準會可能會在 2023 年開始降息。我會說沒那麼快。」

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 週三宣布從 11 月起每天將減產 200 萬桶，推動油價與能源股週三強升。

美國總統拜登對 OPEC+ 短視行為感到失望。白宮公告指出，美國能源部將於 11 月釋出 1000 萬桶美國戰略儲油 (SPR)，拜登將持續酌情指導 SPR 發布，暗示可能釋出更多的 SPR 來回應 OPEC+ 減產舉措。

此外，美國準備在本週對中國採取新的半導體及製造機台採取出口管制之際，民主黨議員希望美國商務部採取額外措施，確保半導體公司不會利用政府補貼進行股票回購。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.19 億例，死亡數突破 655 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊回落，公用事業、房地產和材料板塊領跌，能源板塊持續跑贏大盤。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.21%；Meta (META-US) ) 跌 0.93%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.13%。

道瓊成分股互有消長。Nike (NKE-US) 上漲 2.78%；Visa (V-US) 上漲 1.09%；高盛 (GS-US) 下跌 1.86%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.23%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.2%。

費半成分股普遍收高。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.21%；AMD (AMD-US) 上漲 0.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.06%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.60%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.22%；美光 (MU-US) 上漲 1.43%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.32%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.55%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.16%。

企業新聞

摩根士丹利預計 2023 年下半年半導體行業將進入復甦期，認為 5G、人工智慧物聯網 (AIoT) 和電動車等長期趨勢並沒有逆轉，並將台積電為投資首選股之一。台積電 ADR (TSM-US) 走高 2.29% 至每股 74.48 美元，換算價 470.34 元，折溢價率為 5.69%。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.21% 至每股 146.40 美元。市場傳出，蘋果和輝達原先反對台積電 2023 年調漲晶圓代工的報價，但仍無法撼動台積電漲價決心，兩家公司最終只能接受。

路透引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克願按原協議收購社群媒體推特，但雙方仍尚未達成協議。德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）主審法官 Kathleen McCormick 週三透露，還沒有收到推特與馬斯克提交暫停訴訟的文件，現階段將持續推進 2022 年 10 月 17 日開始的庭審。

推特 (TWTR-US) 經歷昨日兩位數的噴漲後，其股價收黑 1.37% 至每股 51.30 美元。

繼特斯拉第三季交車報告不如預期後，馬斯克擬以原價收購推特的消息令投資人感到不安，特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.46% 至每股 240.81 美元。

電動汽車類股也表現不佳，拜登政府週二公布，中國在剛果民主共和國開採提供電池的鈷礦時，以種種手段剝削童工，預期期中選舉之後會提出應對政策。美國電動汽車基礎設施公司 ChargePoint Holdings (CHPT-US) 下滑 4.05%、Volta (VLTA-US) 大跌 6.72%、Blink Charging (BLNK-US) 大跌 5.95%。

經濟數據

美國 9 月 ADP 就業人數報 20.8 萬，預期 20 萬，前值 18.5 萬

美國 8 月貿易收支報 - 674 億美元，預期 - 677 億美元，前值 - 705 億美元

美國 9 月服務業 PMI 終值報 49.3，預期 49.2，前值 43.7

美國 9 月綜合 PMI 終值報 49.5，前值 44.6

美國 9 月 ISM 非製造業指數報 56.7，預期 56，前值 56.9

華爾街分析

市場的目光都集中在週五的非農就業報告上，華爾街預計該報告將顯示又一個月的強勁就業，失業率將保持在 50 年低點附近。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 說：「此前美國 8 月職位空缺數降至 14 個月低點，為勞動力市場可能正在放緩的觀點提供可信度，但週三的 ADP 就業數據有助於緩解一些鴿派氛圍。」

Stifel 首席股市策略師 Barry Bannister 認為：「在 2023 年下半年到來前，人們都不必擔心經濟衰退。所以，在 2023 年上半年前，股市仍有上漲的空間。」不過，許多分析師認為，美股估值仍未充分反映升息對企業盈利和估值帶來的風險。

富國銀行分析師警告：「美國潛在衰退的警鐘不斷響起，有關聯準會轉向的可能性傳言再次浮現，投資人有可能再次低估聯準會致力於抑制通膨的決心。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主