台積電建廠支撐需求 春源鋼構訂單能見度達一年

鋼鐵廠春源 (2010-TW) 今 (4) 日召開法說，公司看好，在台積電 (2330-TW) 等科技廠房持續推動，公共工程預算提升重啟標案等因素下，鋼構需求暢旺，接單量仍有一年以上。

春源總經理洪士民表示，台積電在竹科、南科持續擴產，未來 1-2 年的鋼構需求仍有撐，加上價格相對較高，也可望推升營收及毛利率表現。且除了台積電外，台商回台投資、其他科技廠建廠擴產，也都有利鋼構產業表現。

此外，今年因為物料、人力成本上漲，導致許多公共工程預算低於成本而流標，不過隨著物料價格回穩，加上預算提升、標案重啟，洪士民認為，明年公共工程的需求可望回溫。

至於建案、都更方面，春源認為，因為升息導致業主貸款成本提升，相關動能放緩，但在科技廠以及公共工程支撐下，未來 1-2 年的鋼構需求仍會不錯，目前春源鋼構營收比重約 40%。

非工程的鋼板產品方面，春源認為，雖然 10 月是傳統旺季，鋼價呈現止跌，確實有看到部分回補庫存需求出現，但後續實際需求能不能復甦，還要再觀察。

而目前非工程產品中，以車用鋼板的拉貨動能相對強勁，工廠稼動率也仍維持正常水準，加上鋼構動能佳，春源認為非工程產品短期修正並不會對營運有太大的影響。