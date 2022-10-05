〈美股早盤〉小非農數據澆熄Fed轉鴿預期 主要指數開低

儘管聯準會（Fed）已數次大幅升息，但美國今公布的數據顯示就業市場仍然穩健，給市場對 Fed 收緊貨幣政策步伐放緩的預期潑了盆冷水，成長股、科技股承壓，美股主要指數周三（5 日）開盤走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 1.4%，標普 500 指數跌 1%，費城半導體指數跌近 1.6%。

美股開盤前有「小非農」之稱的就業數據出爐，結果顯示就業市場依然強勁，美股指數期貨結束先前漲勢掉頭轉跌。根據 ADP 公布的報告，美國 9 月新增就業人數從 8 月的 13.2 萬增至 20.8 萬人，高於市場預期的 20 萬人。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，就業市場正處在一個過渡時期，預料就業情況將繼續穩定成長，而目前雇主需求依然強勁，勞動力供應也在改善。

越來越多基金經理人警告，對所謂 Fed 貨幣政策轉向預期有些過頭，可能會忽視支撐這種「鴿派」傾向的經濟痛苦，如果 Fed 官員選擇這麼做的話。

隨多名 Fed 官員重申重點皆放在降通膨上，定於周五（7 日）公布的 9 月非農就業人數報告與新的財報季將成為市場的下一個催化劑。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）聯合部長級監督委員會（JMMC）提議每日減產 200 萬桶石油，消息傳出後國際油價雙雙漲逾 1%。OPEC + 將在稍晚時候的線上會議討論該提議，屆時將做出最終決定。

英國方面，首相特拉斯（Liz Truss）於保守黨年度大會上發表講話，重申減稅「在道德上與經濟上都是正確的事」，但並未說明相關細節。她表示保守黨將永遠是倡導低稅率的政黨，並稱「減稅有助於應對全球經濟危機，表明英國對商界開放」。

特拉斯重申減稅後，英鎊對美元匯率應聲下挫，截稿前貶值 1.53%，報 1.13 美元。

截至台北時間周三（5 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 1.37%，至每股 51.29 美元

就在馬斯克與推特（Twitter）的收購官司開打前夕，馬斯克拋出震撼彈證實將以每股 54.2 美元收購推特。昨日消息傳出後推特股價飆漲，不過今盤前漲勢已不復見，下跌 0.94%，每股暫報 51.51 美元。

另外，馬斯克昨日在推特發文表示，收購推特是打造超級應用程式「X」的加速劑，該應用程式包括通訊、叫車、外送等各式各樣服務，不過外媒則指出，馬斯克口中的「X」感覺像是中國的超級應用程式「微信」。

福特 (F-US) 早盤下跌 0.65%，至每股 12.28 美元

華爾街投行摩根士丹利看好福特展望，認為該股近期下跌正是良好進場時機，將該股的評等從「中立」（equal weight）上調至「增持」（overweight）。與此同時，通用汽車 (GM-US) 則遭該投行看淡，下調股票目標價，盤前股價跌近 2%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 1.72%，至每股 99.86 美元

Alphabet 旗下搜尋引擎龍頭 Google 周三表示，將在南非打造雲端基礎設施，作為其對非洲 10 億美元投資計畫的一部份，讓該區用戶能在本土儲存數據與使用相關服務。此舉顯示 Google 開始追趕在幾年前已進軍非洲版圖的亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務公司（AWS）和微軟 (MSFT-US)Azure 等其他供應商。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 就業人數報 20.8 萬，預期 20 萬，前值 18.5 萬

美國 8 月貿易收支報 - 674 億美元，預期 - 677 億美元，前值 - 705 億美元

美國 9 月服務業 PMI 終值報 49.3，預期 49.2，前值 43.7

美國 9 月綜合 PMI 終值報 49.5，前值 44.6

美國 9 月 ISM 非製造業指數預期 56，前值 56.9

華爾街分析：

巴克萊銀行歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，美股可能還沒走出困境，儘管市場充滿對 Fed 貨幣政策轉向鴿派的氛圍，但仍需從更多經濟數據中找到放緩和通膨果斷下降的證據。