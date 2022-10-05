英國投資者9月從股票基金中撤出24億英鎊 創紀錄新高

基金網站 Calastone 周三 (5 日) 表示，9 月份英國投資者從股票基金中撤出創紀錄的 24 億英鎊 (27.4 億美元)。

Calastone 指出，股票基金正邁向有記錄以來最糟的 1 年，而 9 月更是淨流出最多的一個月。

Calastone 補充說，專注於英國股票的基金受到的打擊最大，連續第 16 個月流出，美國股票基金也出現了有史以來最大的資金流出。

今年資金外流的趨勢顯示，投資者對英國缺乏信心，最近幾周因為英國政府提出的「迷你預算」，情況更為惡化，新政策導致政府債券殖利率飆升及英鎊暴跌。

Calastone 全球市場主管 Edward Glyn 表示，對英國資產近乎永久冷淡的態度，並沒有解凍的跡象。第三季股票基金整體流出量達到 47 億英鎊，甚至超過 2016 年全年的流出總額。

Glyn 指出，全球債券殖利率的飆升，正在推動各種資產的劇烈重新定價。

Glyn 將創紀錄的美國資金外流，歸因於成長型股票對利率的敏感性，並表示，新興市場受到衰退前景和美元走強的傷害，而中國經濟欠缺動力，也加劇了亞太地區的資金外流。

Calastone 指出，以環境、社會和治理 (ESG) 為重點的基金也出現虧損，3 年多以來首次整體流出。

Calastone 表示，9 月份房地產基金的流出量也大幅增加，由於購買興趣的下降，淨流出量為 8900 萬英鎊。