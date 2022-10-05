Google將在南非打造雲端服務 與亞馬遜AWS、微軟Azure較勁

搜尋引擎龍頭 Google 周三（5 日）表示，將在南非打造雲端基礎設施，作為其對非洲 10 億美元投資計畫的一部份，讓該區用戶能在本土儲存數據與使用相關服務。此舉顯示 Google 開始追趕在幾年前已進軍非洲版圖的亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務公司（AWS）和微軟 (MSFT-US)Azure 等其他供應商。

Google 非洲雲端計畫總監 Niral Patel 表示，很高興宣布在非洲建立首個 Google 雲端區域，除讓應用程式和服務本地化外，也能替客戶加速布署解決方案，藉此使用自家的人工智慧與機器學習能力。同時也提供客戶與合作夥伴新選擇，決定要在何處儲存數據、選擇使用哪區的雲端服務。

自 Google 在馬來西亞、泰國與紐西蘭的區域網路啟用後，南非現在也加入 Google 全球 35 個雲端區域和 106 個區域網路的行列。Google 雲端區域網路能讓用戶從特定的地理位置布署雲端資源，並使用包括雲端儲存、計算引擎和密鑰管理系統。

值得注意的是，非洲國家關於數據主權的法律五花八門，有些國家要求公司將數據儲存在本國境內，這增加對靈活雲端區域服務的需求。例如奈及利亞（Nigeria）政府禁止電信公司將政府與客戶的訊息發送到國外，而這是鼓勵當地公司發展雲端儲存和管理的舉措之一。

Alphabet 旗下 Google 開始微軟 Azure、AWS 在非洲經濟最發達的國家南非展開競爭。Google 預估，到 2030 年，南非雲端區域服務將替該國經濟貢獻逾 21 億美元、並創造逾 4 萬個就業機會。

此外，Google 也表示，公司正在南非首都開普敦與其大城約翰尼斯堡、奈及利亞大城拉哥斯（Lagos）、肯亞首都奈羅比（Nairobi）等四個城市建設非洲海底電纜和雲端互聯站點，替非洲打造全面的雲端能力。

截稿前，Goole 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價下跌 0.94%，每股暫報 100.68 美元。