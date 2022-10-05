今年GDP恐下修 龔明鑫：仍可望保3%

國發會主委龔明鑫今 (5) 日出席立法院司法及法制委員會，被立委曾銘宗詢問有關經濟成長率 GDP、消費者物價指數 CPI 看法時，他表示，依目前出口趨勢判斷，今年 GDP 可能會往下修正一些，不過仍將保 3%，至於 CPI，8 月是高峰轉折點，全年將如主計總處預估，低於 3%。

主計總處對今年我國經濟成長率預估落在 3.76%，龔明鑫說，依目前國際情勢、出口數據來看，雖然我國出口仍維持成長，但幅度逐步收斂，依此趨勢來看，今年經濟成長率也許會下修一些，是否能超過 3.5% 目前並不清楚，不過相信一定會超過 3%。

消費者物價指數方面，主計總處 8 月公布的資料落在 2.6%，龔明鑫指出，9 月目前推估也會落在 2% 以上，可望符合主計總處預估，低於 3%，至於高峰轉折點，則認為落在 8 月，主因是國際油價有下滑趨勢，現階段反而是天然氣價格維持高檔。

曾銘宗也詢問，美國今年已升息 12 碼、台灣國內則僅升息 2 碼，換算利差高達有 10 碼，隨著美國第四季、第一季都還有升息規劃，恐造成國內外資出走，龔明鑫回應，一般預估美國還會升息 3-5 碼，但現在包含聯合國也提出報告，示警升息太快、太過緊縮將對全球經濟產生衝擊，認為美國對接下來升息，應該會重新討論、拿捏。

股市、房市上，龔明鑫則說，股市還是會反應基本面，如果台灣產業基本面還是不錯的話，因為金融關係出走的資金最終還是會回來，而房市的量目前看起來有在縮，量比價先行，因此認為對抑制房價上漲有較正面的好處。