主計處下修我今年GDP至3.76% CPI上修至2.92%創14年新高

主計總處今 (12) 日發布我國今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為率 3.76%，較 5 月預測數再下修 0.15 個百分點，其中，第三、四季 GDP 分別為 4.71%、3.53%；而全年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.92%，較上次預測再上修 0.25 個百分點，恐將創 2009 年以來物價最大增幅。

圖表：主計總處提供。

主計總處也預測，明年 GDP 為 3.05%，CPI 年增率則下滑 1.72%。

主計總處說明，外需方面，下半年雖見廠商庫存去化壓力升高，惟企業智能生產趨勢不變，加上各國陸續推動包括寬頻網路、潔淨能源在內各項基礎建設，可望維繫出口動能，預測全年商品出口 5067 億美元，年增 13.51%。

不過，由於商品進口受國際農工原物料價格續居高檔和出口與內需引申需求影響，預測全年為 4456 億美元，年增 16.80%。

併計商品及服務並剔除物價因素後，主計總處估全年實質輸出成長 5.84%，下修 0.01 個百分點，輸入則隨國內資本設備需求續增，實質成長 5.87%，上修 1.35 個百分點。

內需方面，主計總處估全年民間消費在去年低基數下實質成長 3.03%，因上半年疫情影響部分消費動能，下修 0.07 個百分點；而明年可望受惠於跨境旅遊為消費再添動能，民間消費成長 4.88%。

而民間投資隨著半導體廠商積極擴充國內產能，加上離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，全年民間投資實質成長 6.55%，上修 1.94 個百分點；明年可望續成長 3.43%。

另外，對於物價，主計總處說明，由於廠商逐漸反映成本，外食費、房租漲幅擴大，上修全年 CPI 年增率至 2.92%；而明年隨原物料價格回穩，漲幅縮小為 1.72%。