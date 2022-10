外資看面板價格Q4可望觸底 升評友達、群創

面板業歷經近一年產業修正,隨著產業修正逐步告一段落,美系外資今 (5) 日出具最新報告,以「Light at the End of the Tunnel(光在隧道盡頭)」為題,認為面板價格可望在第四季觸底,並同步升評友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW),目標價各上修至 14 元、13.5 元。

美系外資最新報告將面板雙虎友達、群創從原本劣於大盤,各調升至持平、優於大盤,目標價也分別從 12.5 元、8.51 元,上調至 14 元、13.5 元。

美系外資指出,面板價格較去年高點已歷經大幅修正,統計電視、IT 面板自去年高點回落幅度各達 64%、35-40%,預期 10 月面板價格雖維持下跌格局,但月跌幅將不到 5%,第四季整季跌幅也將較第三季顯著收斂,估落在 5% 上下。

美系外資認為,面板跌勢收斂與面板廠調控產能有關,第三季產能稼動率已從第二季的 80% 下滑至 60-70%,幾乎創下近十年低點,預期將有助電視、IT 面板庫存水位在年底前回到健康水準,不過短期終端市場需求仍低迷,預期要到明年第二季才可望隨季節性需求回升。

面板雙虎友達、群創配合減資作業,將暫停交易至 10 月 7 日,新股則預計 10 月 11 日上市買賣,減資過後,友達、群創資本將分別降至 769.93 億元、955.65 億元。