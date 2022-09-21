8月全球面板廠稼動率下探6成 9月續維持低檔

全球面板產業迎逆風，研調機構 CINNO Research 指出，依據全球面板廠投產資料來看，8 月整體面板廠稼動率已降至 60%、月減 6 個百分點，中國面板廠平均稼動率也下滑 4.4 個百分點至 68.9%，由於終端需求仍未有明顯復甦，預期 9 月全球面板廠稼動率仍將維持低檔。

CINNO Research 說，8 月中國面板廠稼動率下滑反映四川、重慶等地限電影響，但整體稼動率低迷主因仍是需求尚未回升所致。

以中國面板廠為例，8 月液晶面板廠平均稼動率為 68.9%，其中，低世代線 (G4.5-G6) 平均稼動率為 68.3%、月減 2.8 個百分點，高世代線 (G8-G8.6) 平均稼動率則為 67.8%、月減 5.1 個百分點，至於 G10.5/G11 高世代線平均稼動率也降為 71.3%、月減 3.5 個百分點。

不過 AMOLED 面板則相對有撐，CINNO Research 調查，8 月中國 AMOLED 面板廠平均稼動率為 46.2%、月增 4.6 個百分點，其中，G6 AMOLED 產線平均稼動率回升至 43.4%，預期 9 月隨著各手機品牌新機逐步放量上市後，稼動率可望繼續改善。