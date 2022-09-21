LCD需求疲軟 OLED市場成韓、中面板廠兵家必爭之地

在 LCD 電視需求遭受全球經濟衰退和通膨擔憂拖累之際，主打高階市場的 OLED 電視市場，可能成為南韓領先品牌與中國後起之秀間的下一個關鍵戰場。

Omdia 周二 (20 日) 發布最新市場展望，2022 年全球 LCD 電視出貨量預估將年減 5% 至 1.9735 億台，是 2010 年以來首度跌破 2 億台。對購買力較低的族群來說，經濟衰退和通膨帶來的打擊通常更大，因此擔憂情緒連帶拖累 LCD 電視需求。

不過，即使整體電視市場走疲，價格相對較高的 OLED 電視需求依舊強勁，Omdia 預測，今年全球 OLED 電視總出貨量將達 744 萬台，年增 14%。

全球 OLED 電視市場目前由南韓品牌主導，LG 電子以超過 60% 的市占率穩坐龍頭，其次為三星電子，後者今年稍早才剛推出面向海外市場的 QD-OLED 電視。

雖然目前 OLED 面板市場仍由南韓企業獨霸，自從去年將南韓踢下 LCD 面板龍頭寶座後，中國為了彌補 LCD 電視需求的頹勢，計劃進一步擴大對 OLED 面板的投資，中國競爭對手的快速崛起，不免為南韓在 OLED 面板和電視市場的主導地位帶來威脅。

在國家補助方面，2010 年至今年 Q1，中國面板大廠京東方已取得共 174 億人民幣的政府補貼，藉此擴大 OLED 產線。該公司今年 OLED 面板出貨目標上看 1 億片。

一旦中國面板廠開始以低價策略搶灘 OLED 市場，南韓在 LCD 市場失利的情節恐再度上演。

為避免重蹈覆徹，南韓面板商已向政府提案將 OLED 技術列入先進核心技術，確保國家對技術和相關產業的重視。南韓政府預計下月對該提案進行審議。