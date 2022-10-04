〈美股早盤〉美國公債殖利率走跌 主要指數開高 那指漲逾2%

美國公債殖利率回落提振大型成長股和科技股，以科技股為主的那斯達克綜合指數漲近 2.5%，交易員開始猜測全球央行可能放緩激進收緊貨幣政策步伐防止經濟硬著陸，美股主要指數周二（4 日）開高走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 550 點或近 1.92%，那斯達克綜合指數漲近 270 點或近 2.5%，標普 500 指數漲近 2.2%，費城半導體指數漲逾 3%。

全球市場第四季的良好開局，提振美國指數期貨與美國公債，同時投資人開始押注聯準會（Fed）的收緊貨幣政策僅在數月後就會結束。美元指數連續第二日走跌、美國十年期公債殖利率也跟著繼續回落。

市場認為，Fed 三度暴力升息 3 碼（75 個基點）開始對經濟產生影響，其中昨日的 ISM 製造業數據遠低預期，支撐 Fed 的鴿派傾向，預估到明年 3 月聯邦基金利率將在 4.5% 以下觸頂。

與此同時也有越來越多的投資人猜測，全球破壞性的貨幣緊縮浪潮已接近尾聲，尤其是澳洲央行周二僅升息 1 碼（25 個基點），低於先前預估的 2 碼（50 個基點）之後。

貨幣市場訊號顯示，Fed 在 3 月前最多只會再升息 125 個基點，較上月第三次升息 3 碼後，市場預期最多將再升息 165 個基點有所下滑。

美國 10 年期公債殖利率與 2 年期公債殖利率雙雙走跌，截稿前分別報 3.599% 與 4.0637%，仍呈倒掛趨勢；美元則一度跌至 9 月 22 日以來新低，截稿前美元指數跌至 110。

英鎊兌美元匯率走高，現報 1.1354 美元，取消計畫緩解英國民眾對政府財政健康狀況的緊張情緒，儘管英鎊前景仍有陰影。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傳本周三（5 日）將宣布減產計畫，將削減日產量 100 萬桶，國際油價周二雙雙走高，截稿前皆漲近 3%。

截至台北時間周二（4 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.93%，至每股 251.92 美元

特斯拉昨日公布的第三季銷售成績單不如預期，股價急跌逾 8% 創兩個月新低，不過「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟基金同日買進特斯拉約 13.22 萬股，為該基金自 6 月中旬以來首次買進該公司股票，也是今年以來第二次。特斯拉盤前股價受激勵上漲近 3%。

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 6.84%，至每股 34.07 美元

美國電動車新創公司 Rivian 昨公布第三季生產逾 7,000 輛車，季增約 67%，並重申全年產量目標 2.5 萬不變後，周一盤後股價受提振一度大漲 10%，該股周二盤前股價仍受好消息加持大漲近 7%。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 3.38%，至每股 129.35 美元

外媒報導美國計畫向中國宣布新的出口限制，不讓中企取得可用於高效能運算的技術，此舉是美國最新且力道更大的舉措，阻止北京政府藉美國技術升級超級電腦與人工智慧（AI）設備。

消息傳出後輝達、博通 (AVGO-US)、超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 等晶片製造商股價勁揚，市場分析指出美國的舉動可能會限制這些公司來自國外的競爭，但也可能打擊銷售。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月耐久財訂單月增率修正值前值 - 0.2%

美國 8 月工廠訂單月增率預期 0.3%，前值 - 1%

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數預估 1,065 萬，前值 1,123.9 萬

華爾街分析：

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 表示，澳洲的行動提供了極端的鷹派立場提前退出的可能性，如果其他央行效仿，應該會為股市提供一些支持。

Sevens Report 的 Tom Essaye 表示，美股指數期貨和歐洲股市周二盤前穩健走高，公債殖利率隨美元繼續回落，債券與股票價格在市場重燃「Fed 轉向不這麼鷹派」的預期下反彈。