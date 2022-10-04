〈紐約匯市〉英減稅政策急轉彎 英鎊收復逾一周失地、美元走軟

因英國政府宣布撤銷對高所得者的減稅措施，英鎊兌美元周一 (3 日) 繼續走高，收復逾一周前公布政策以來的跌幅。隨著避險情緒降溫，美元指數走軟，澳幣、紐元連袂彈升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.43%，報 111.64，幾乎回吐 9 月 23 日以來的漲幅。

面對各方壓力，英國政府周一宣布撤回改變最高所得稅率的計畫，消息激勵英鎊走強，英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 還表示，很快就會宣布相關細節，說明如何在中期內降低公共債務占國內生產毛額 (GDP) 的比重。

截稿前，英鎊兌美元上漲 1.42% 至 1.1319 美元，為 9 月 22 日以來最高，重返公布減稅措施前一日的水準。

夸騰上月 23 日宣布大規模減稅計畫，拖累英鎊、英債暴跌。Klarity FX 主管 Amo Sahota 表示，在英國政府試圖扭轉部分減稅措施之際，英鎊正獲得提振，但圍繞總體經濟情勢的大主題並未改變。

日元兌美元盤中貶破 145 關卡，為 9 月 22 日以來首度，截稿小跌 0.12% 至 144.55 日元。

日元貶值之際，日本財務大臣鈴木俊一周一重申，準備在必要時對匯市採取果斷措施，暗示可能再度進行貨幣干預。

其他貨幣方面，離岸人民幣兌美元上漲 0.5% 至 7.102 人民幣；對央行在本周升息的預期，帶動澳幣和紐元強彈，澳幣兌美元升 1.7% 至 0.6512 美元，紐元兌美元升 2.3% 至 0.5721 美元。

歐元小幅上揚，兌美元匯率漲 0.23% 至 0.9823 美元。然而，稍早數據顯示，歐元區 9 月製造業進一步下滑，且有報導指出，石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 正在討論減產至少 100 萬桶的可能性，消息令歐元承壓。

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