利率走升 美股下跌 曼哈頓第3季公寓銷售額下跌18%

由於房貸利率上升和股市下跌抑制了紐約房地產的復甦，曼哈頓的公寓銷售額第 3 季下降了 18%。

根據 Miller Samuel 和 Douglas Elliman 的報告，這是自 2020 年以來的首次下降，代表全美最大的房地產市場出現轉機。雖然大蘋果的房價仍然很高，但漲勢正在放緩，未售房屋庫存開始回升。曼哈頓公寓的平均價格過去一年上漲 4%，達到 196 萬美元。

曼哈頓的銷售額上次下降是在 2020 年第 4 季度，當時下降了 21%。

評估和研究公司 Miller Samuel CEO 米勒 (Jonathan Miller) 說，「曼哈頓的榮景已經中斷。」

經紀商指出，下跌只是代表在 2021 年人為推高銷售額之後回歸正常。他們說，買家和賣家仍然很活躍，賣家正在以較低的掛牌價格應對更高的房貸利率。根據 Miller Samuel 的資料，第 3 季與官價相較的平均折價從去年的 5.6% 上升至 7%。

Compass 經紀人哈伯 (Toni Haber) 說，「真正的賣家終於與買家條件相符。」

哈伯說，她負責的一位潛在買家正在尋找一套最初售價 1400 萬美元的頂層公寓，後來降到 1200 萬美元。她建議客戶提出 900 萬或 1000 萬美元的報價，「如果能接受，就會成交。」

然而，許多經紀人表示，隨著股市下跌和房貸利率上升繼續影響房市，銷售額可能會進一步下降。

Brown Harris Stevens 的報告指出：「至少要再過一季才能知道對銷售和房價的全面影響。」該公司表示，第 3 季有一半的交易是在 5 月中旬之前簽署的，並未完全反映利率上升的影響。

根據 Miller Samuel 和 Douglas Elliman 的數據，9 月簽訂的銷售合同較一年前下降了 29%。由於簽訂的合同是未來一季的指標，因此第 4 季的銷售額也可能出現下降。

高端市場的跌幅最大。Coldwell Banker Warburg 的報告發現，價格在 1000 萬美元以上公寓的折扣中位數和掛牌天數中位數都有所增加。報告指出，「公園大道和第五大道以及中央公園西沿線美麗的大型戰前興建的共有公寓 (Co-ops)，一直是許多紐約人夢寐以求的住宅，現在卻掛牌數月甚至數年也乏人問津。」

根據 Miller Samuel 的統計，9 月簽訂的 400 萬美元以上豪華公寓合約減少了 50%。

米勒說，「價格訂得越高，市場就更疲軟。」

米勒表示，高端房市通常更加「隨興」，因為富有的買家和賣家通常有更多的自由來決定何時買賣。許多賣家延後掛牌，直到市場好轉。與此同時，富有的買家正看著美股下跌超過 20%，並等待房市也出現類似的價格下跌。

他說，「在金融市場波動和利率上升之間，高端房市景氣實在是令人失望。」