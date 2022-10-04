中華開發文教基金會「薪傳100 × 課輔100」計畫邁入第16年

開發金旗下中華開發文教基金會連續 16 年推動「薪傳 100 × 課輔 100」計畫，每年獎助清寒優秀大學生擔任公益志工，陪伴全台各地的經濟弱勢學童，減輕清寒家庭的負擔。基金會日前辦理課輔志工工作坊，今年甫獲獎助的 100 位大學生透過線上視訊，承諾將以愛心、耐心與包容，共同實踐協助弱勢學童課輔 100 小時的任務。

中華開發文教基金會「薪傳 100 × 課輔 100」獎助金計畫，鼓勵清寒大學生在接受基金會支持的同時，也付出一己之力協助弱勢學童成長，達成傳承共好。該計畫推行 16 年來，總計投入新台幣 8 千萬元，約 1,600 人次大學生參與課輔志工計畫，並以實際行動幫助超過 1,600 位學童與家庭。獲頒獎助金的大學生，將擔任經濟弱勢學童的課輔夥伴，並需於一年內累積 100 小時課輔時數，透過不同世代的互動與教學相長，創造正面的影響力。

就讀政治大學的許碧妍同學連續第二年獲得獎助金，課輔期間她運用教學技巧，並找出與課輔學童的共同興趣，協助一位拒學的國中女孩，在許同學的陪伴下，女孩開始願意到學校，並認真思考自己的學習內容。許碧妍表示，「很開心我的努力可以幫助一個徬徨的生命，讓她看到未來是有可能、有選擇的。」就讀文化大學的黃怡婷同學，則是第四次獲得這樣計畫的獎助金，黃同學分享自己的課輔經驗，她表示，「陪伴弱勢學童的技巧就是耐心了解、接納每個孩子的個性，並且運用所學與專長，讓課輔的過程充實又愉快。」

中華開發文教基金會觀察到，每年獲得獎助的大學生志工，因類似的成長背景，更能設身處地發現課輔學童的需求，並協助弱勢學童提升學習動力與自信心。中華開發文教基金會長期秉持「教育是最好的投資」持續推動多項公益計畫，期盼有志從事公益服務的大學生踴躍加入薪傳志工的行列，能讓更多弱勢孩童受惠。