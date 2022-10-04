南韓Naver宣布以12億美元收購Poshmark 引股價暴跌逾9%

南韓電子商務公司 Naver Corp (035420-KR) 宣布以約 12 億美元價格，收購美國時尚轉售平台 Poshmark Inc(POSH-US)，但在經濟放緩之際，這一決策遭到質疑，並導致其股價暴跌逾 9%。

Naver 將以每股 17.90 美元的價格收購 Poshmark 的所有股票，較周一 (3 日) 收盤價 15.57 美元溢價 15%。兩家公司表示，交易完成後，Poshmark 將成為 Naver 的獨立美國子公司，並將繼續由執行長 Manish Chandra 及其管理團隊領導。

Naver 股價周二在首爾下跌高達 9.3%，觸及 2020 年 4 月以來最低。花旗分析師早些時候下調 Naver 評級至賣出，稱其本益比與其他網路公司相比，難以證明合理。

兩家公司透過聲明表示，此次交易將能把 Poshmark 的購物平台與 Naver 的技術相結合，有助於直播、圖像識別和人工智慧等技術的合作。

經由此次交易，Poshmark 可在過去一年半股價下跌的情況下尋求國際擴張，並將獲得 Naver 豐富的電子商務經驗。 Naver 取得近年來發展迅速的美國品牌。

Naver 執行長 Choi Soo-Yeon 表示，Poshmark 將成為北美市場的立足點，以擴大在此地的業務，讓年輕一代可以試用 Naver 的技術。

聲明稱，兩家公司的董事會已批准此一交易，預計將於 2023 年第一季完成。