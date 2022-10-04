分析師：空頭押注過多 恐引發黃金及白銀軋空行情

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據顯示，由於美元徘徊在 20 年高位，迫使避險基金長時間加大對黃金的空頭押注。但分析師表示，由黃金市場周一 (3 日) 上漲 2%，表明當前市場容易受到空頭回補的擠壓。

周一的軋空在白銀市場更為明顯，現貨白銀上漲近 9%，報每盎司 20.695 美元，創下了 2020 年 8 月中旬以來最大單日漲幅。

金價最新報每盎司 1704 美元，為 9 月 15 日以來最高。一些分析師認為，由於全球經濟不確定性上升和潛在的國際銀行業危機，正在推動對避險資產的興趣，看跌的黃金投資者正被迫回補空頭部位。

WisdomTree 大宗商品研究主管 Netish Shah 表示，由於空頭部位非常大，只需要一個小小的催化劑，就能引發大幅度的反彈。

CFTC 數據顯示，截至 9 月 27 日當周，基金經理在 Comex 黃金期貨的投機性總多頭部位減少 4373 口，至 7171 口。與此同時，空頭增加 2026 口，至 117265 口。黃金凈空頭倉位目前為 43094 口，較上周增加近 17%。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在現階段，主要買家可能是減少對 COMEX 黃金空頭押注的基金經理。

Shah 指出，隨著金融市場不確定性的增加，對黃金的強勁實物需求也會支持金價，進一步為空頭帶來壓力。他解釋說，強勁的實物需求和疲弱的紙面投資之間的脫節，是不可持續的。

但其他分析師認為，市場仍處於技術下行趨勢，金價漲勢可能只是曇花一現。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品分析師表示，他們仍預計金價將進一步走低。在通膨持續的情況下，限制性利率機制的持續時間，可能長於過去的前例，預示著貴金屬將持續較長時間的明顯疲軟。