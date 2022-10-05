〈貴金屬盤後〉美債殖利率拉回 金價漲至三周高點

黃金期貨周二 (4 日) 漲至三周高點，白銀也站上 6 月以來最高，延續前一日漲勢，反映美債殖利率和美元下滑對貴金屬價格的提振效果。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 28.50 美元或 1.7%，報每盎司 1730.50 美元，是 9 月 12 日以來最高收盤價。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，由於美元走軟、美債殖利率回落，黃金在第 4 季有個好的開始。

美元貶值，代表海外買家買進美元計價的黃金變得較便宜，殖利率下滑，則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本降低。

此外，市場正在推敲聯準會 (Fed) 是否有放緩升息力道的可能性，也升高黃金這種不孳息資產的魅力。

Otunuga 說：「雖然價格可能在未來幾天上漲，黃金展望仍然受到本周五的非農就業報告影響。」

如果就業報告比預期疲軟，黃金將大漲，但如果數據比預期強勁，代表 Fed 會延續目前的升息計畫。

周二公布的數據顯示，美國 8 月職缺大幅下降至 1010 萬個，是去年秋天以來最低水準。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金和白銀到 9 月為止已經連跌六個月，現在價格反彈，讓多頭派士氣一振。「本周迄今的交易顯示，美元貶值、油價上漲、美債殖利率下降、避險需求減弱，這一些因素都助長白銀和黃金的價格。」

Comex 金屬商品交易