〈貴金屬盤後〉美製造業疲軟打壓升息預期 金價重回1700美元、白銀大漲逾8%

〈貴金屬盤後〉美製造業疲軟打壓升息預期 金價重回1700美元、白銀大漲逾8% (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美製造業疲軟打壓升息預期 金價重回1700美元、白銀大漲逾8% (圖:AFP)

黃金期貨周一 (3 日) 收在 9 月中旬以來高點，白銀價格寫下去年 2 月以來最大單日漲幅，因美國 9 月製造業景氣幾乎停滯，打壓升息預期並使美債殖利率下滑。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 30 美元或約 1.8%，報每盎司 1702 美元，是 9 月 14 日以來最高價。

公債殖利率是帶動黃金白銀周一上漲的主力。City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「白銀漲勢比黃金更驚人... 主因是美國公布令人失望的製造業數據、(英國央行) 暫時購債計畫，都讓公債殖利率下滑。」

美國周一公布的 9 月 ISM 製造業指數降到 50.9%，是 28 個月新低，更進一步跌向景氣榮枯線 50%。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowlling 表示，白銀上漲的另一個因素是乾淨能源轉型。

貴金屬近期跌至相對低點，似乎正在吸引投資人搶進。US Global Investors 首席交易員 Michael Matousek 表示，貴金屬整個 9 月賣壓沉重，被市場超賣，人們現在想要尋找機會，尤其是傾向買低賣高的短線投資人。

針對黃金，Sevens Report Research 分析師指出，美元和美債殖利率可能即將觸頂，減緩黃金基本面的不利因素。然而假如證明這兩者還沒有達到顛峰，黃金很可能摔至新低。

ICICI 銀行分析師認為，黃金風險仍存在，主要央行預料繼續大幅升息已壓制通膨。由於通膨持續高漲，美國聯準會 (Fed) 官員上周強調即使經濟成長減弱、市場動盪加劇，仍有必要繼續升息至限制性水準。

Comex 金屬商品交易
  • 12 月交割的白銀期貨上漲 1.55 美元或 8.1%，報每盎司 20.589 美元，是 2021 年 2 月以來最大漲幅，價格漲至 8 月 12 日以來最高。
  • 12 月交割的銅期貨下滑不到 0.1%，報每磅 3.41 美元。
  • 1 月交割的白金期貨上漲 41 美元或 4.8%，收每盎司 900.10 美元。
  • 12 月交割的鈀金期貨上漲 50 美元或 2.3%，收每盎司 2232.20 美元。

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