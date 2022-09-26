強勢美元衝擊貴金屬 金價寫2年來新低

隨著美元在近期走勢強勁，且全球經濟前景擔憂加劇，金價周一 (26 日) 盤中跌至 2020 年以來新低，而銅和鐵礦砂價格也隨之大跌。

美元指數在週一 (26 日) 盤中 持續飆升，來到 113 左右，持續對貴金屬表現造成打壓。Saxo Capital Markets 策略師 Jessica Amir 表示，經濟衰退擔憂籠罩市場，美元正在走高，可能繼續上揚。

雖然黃金是經濟困難時期傳統避風港，但在過去一個月中，面對美元持續上漲和各國央行的鷹派行動，金價已下跌，交易價格比 2020 年歷史高點低 20%。

隨著全球央行提高利率以遏制通膨，市場持續看跌黃金。黃金價格通常與美元和利率走勢呈現負相關。

ABC Refinery 機構市場全球主管 Nicholas Frappell 表示，黃金仍在走低，因為美元的走勢仍然強勁。不過，他認為，金價將在 1,600 美元附近獲得支撐。

瑞士銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 也看淡金價表現，認為美元是現在唯一吸引投資人資金的資產，他相信沒人願意在美元以外任何資產上冒險，即使傳統避險資產如今也遭遇損失。

不過，富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 認為，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。LaForge 指出，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅是溫和衰退，將對金價有利。