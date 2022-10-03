瑞士信貸恐成下一個雷曼兄弟？台灣踩雷曝險狀況出爐

國際知名大型投行瑞士信用貸款（Credit Suisse）驚傳有瀕臨破產危機，外界擔憂恐成為下一個雷曼兄弟，台灣是否踩雷備受矚目，金管會證期局今 (3) 日表示，瑞士信貸台北證券分公司目前營運正常，而投信基金僅 5 檔投資到瑞士信貸有價證券，曝險金額約 6.08 億元。

證期局指出，瑞士信貸在台灣僅有一家券商，是規模不大的證券經紀業務及兼營期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主，截至 2022 年 8 月底，該分公司證券經紀市占率為 1.439%(全體專營證券商排名第 23 名，外資券商第 6 名)，期貨經紀市占率為 0.06%。

證期局表示，瑞士信貸分公司 2022 年 8 月底現金及約當現金為新台幣 51.26 億元，占該分公司總資產 34.66%，今年前 8 月該分公司自結稅前淨利 4.69 億元，自有資本適足率 2470%，流動比率 158%；經詢瑞士信貸銀行台北證券分公司表示，該分公司目前營運如常未受影響，金管會將持續關注該分公司財務業務狀況之發展。

證期局也清查國內基金踩雷狀況，截至 2022 年 8 月底，投信基金投資瑞士信貸 (credit suisse) 有價證券共 5 檔，金額約 6.08 億元，占該等基金規模僅 0.87%，占整體投信基金規模 4.80 兆元的 0.01%，影響尚屬有限。