〈蘋果新供應鏈出爐〉台廠三家納入、七家遭剔除名單 雙鴻、康控只加入一年就榜上無名

蘋果 (AAPL-US) 近期公佈 2021 會計年度供應鏈名單，據統計，本年度台廠共有三家納入、七家被剔除，值得注意的是，台廠雙鴻 (3324-TW)、康控 (4943-TW)、良維 (6290-TW) 去年才被納入供應鏈，但今年蘋果公布名單上卻榜上無名，已遭剔除供應鏈名單。

今年加入的台廠包含台耀科技 (Taiwan Powder Technologies)、SMT 供應商台表科 (6278-TW)，以及鍵盤 MTS(薄膜觸控開關) 大廠科嘉 - KY (5125-TW)，而遭移除的則有雙鴻、良維、康控、致伸科 (4915-TW) 與瑞儀 (6176-TW)、金箭印刷與先鋒材料。

除台廠外，中國供應商七進六出，陣容小幅下修，其中中科三環、水晶光電、聞泰科技等進入供應鏈行列，而歐菲光則遭剔除；日商 4 進 5 出，日本輕金屬、能源集團 ENEOS 加入供應鏈。

南韓 IC 設計 LX Semicon 也在今年度成為新成員，美商方面，Power Integrations (POWI-US)、Lattice 半導體 (LSCC-US) 加入供應鏈，美信 (MXIM-US)、盛禧奧 (Trinseo)(TSE-US) 則遭剔除。

以往蘋果都會公布前 200 大主要供應商，不過，自 2020 年會計年度起，蘋果供應鏈名單僅定義前 98% 原料、製造、組裝供應商業者，而最新名單為 2021 會計年度，即 2020 年第四季至 2021 年第三季。

瑞儀今年未入列名單中，對於相關消息，瑞儀表示並不清楚，強調與客戶既有的合作方式並未改變，市場則認為，可能與去年並未拿下導入 MiniLED 應用的 12.9 吋 iPad 機種有關。

納入名單

移出名單