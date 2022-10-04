伊爾艾朗：雷曼時刻還沒到來  但市場反應令人擔憂

瑞士信貸 (Credit Suisse) 財務危機的傳言在金融市場甚囂塵上，市場擔憂 2008 年雷曼兄弟倒閉引發全球金融海嘯的悲劇重演，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (3 日) 表示，「雷曼時刻」時機未到，但市場的反應的確令人擔憂。

伊爾艾朗接受 CNBC 訪問時說：「如果雷曼時刻的定義是銀行系統的交易對手風險，我不認為現在是雷曼時刻。如果人們擔心的是系統性風險，應該注意的是非銀行體系 (nonbanks)，而不是銀行體系。」

瑞信信用違約交換 (CDS) 飆升，最新報價為 335 個基點，遠高於上周五的 250 個基點，但已從周一稍早的 355 個基點下滑。瑞信股價盤中也一度重挫 12% 至歷史低點，不過在多名分析師支持高層的整頓計畫之後，尾盤收復大部分失地，僅小跌 0.93%。

伊爾艾朗認為，瑞信和最近英鎊和英債市場的劇烈動盪，凸顯出市場的焦慮。他說：「市場不只因為金融情勢緊縮、央行政策錯誤、全球經濟降溫、各種非經濟性因素等已知因素感到焦慮，也對市場運作 (market functioning) 感到擔憂，代表經過多年的低利率之後，市場運作開始受到關注。」

然而，美股周一未受瑞信利空影響，反而以大漲作收，道瓊工業指數大漲 700 多點，原因是投資人在歐美公布低迷的製造業數據之後，轉向「壞消息就是好消息」模式，認為央行可能因此改變激進升息的計畫。

對於美股在利空下的大漲，伊爾艾朗警告投資人必須放下「對政策轉向的迷戀之情」。

他說：「我們已經在夏季看到其結果。如果 Fed 轉向，只可能是因為我們遇到了經濟意外或市場意外。人們不該不切實際的期待政策轉向之路是無痛的過程。」