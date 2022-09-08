通用汽車發表售價3萬美元電動版Equinox 欲重奪電動車市場龍頭

隨著通用汽車 (GM-US) 推出雪佛蘭電動車 Equinox，可望藉此在明年再度成為全球電動車大眾市場領導者。

這款全電動跨界車將於明年秋天在美國上市銷售，起價約為 3 萬美元，這是許多汽車製造商無法達到的價格水平，因為製造電動車成本及電池成本持續上升。

通用汽車高管預計，周四 (8 日) 正式亮相的 2024 Equinox EV 將成為這家底特律汽車製造商的量產車型。通用汽車預定 2035 年將全面提供電動車和卡車。

雪佛蘭全球副總裁貝爾 (Scott Bell) 在媒體會上指出，「我們認為這是真正開始大量生產的大好機會，對價格和產量都有這樣的期待，對我們和整體產業來說都是關鍵轉捩點。」

貝爾表示，通用汽車在墨西哥的 Ramos Arizpe 廠生產 Equinox 電動車，產量將在未來幾年逐步增加。Equinox EV 預計將加入 Silverado 皮卡、Blazer SUV 電動版，以及雪佛蘭更平價的小型 Bolt EV 和 EUV 車型。

通用汽車 CEO 巴拉 (Mary Barra) 去年表示，2025 年「絕對」可以在電動車銷量，趕上產業領導者特斯拉 (TSLA-US)。屆時在中國和北美電動車產能均超過 100 萬輛。

汽車預測和研究公司 Cox Automotive 表示，Equinox EV 起價預計約 3 萬元，不到目前銷售的電動車平均交易價格逾 6.6 萬美元一半。這種價格與汽油動力小型跨界車或 SUV 相當，平均售價為 3 萬 5300 美元。

Cox 執行分析師古瑞伯斯 (Michelle Krebs) 表示，電動 Equinox 對通用汽車來說很重要，因為它是該產業中最熱門的量產車型，從研究中了解到，除續航里程和充電基礎設施外，電動車價格是購買電動車的第一大障礙。

雪佛蘭 Bolt 於 2016 年 12 月上市，原本預計成為通用汽車首款價格實惠的主流電動車，但其年銷量從未超過 2.5 萬輛，與汽油動力版 Equinox 等主流銷量相去甚遠。

AutoPacific 產業分析經理瓦阿提 (Paul Waatti) 表示：「Bolt 只取得少許成功，但從未真正成為量產電動車車型。」

與較小的 Bolt 車型相比，Equinox EV 將進入更大的市場。這款新跨界車由通用汽車下一代 Ultium 電動車平台提供動力。

Equinox EV 預計可提供 250 英里至 300 英里的續航里程，具體取決於型號和電池。標準的前驅版 Equinox 預計可提供 210 馬力和 242 英尺磅的扭力，全驅車型可提供 290 馬力和 346 英尺磅的扭力。

雖然名稱共享，Equinox EV 與傳統的燃氣動力車型幾乎沒有什麼共同之處，反而與最近發表的雪佛蘭 Blazer 有更多共同點，後者也採通用汽車的 Ultium 平台和電池。

Equinox EV 性能將優於同名的汽油動力款，但性能比不上 Blazer EV。後者起價為 4.5 萬美元，提供高達 557 馬力和 648 磅英尺的扭力。