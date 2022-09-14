鉅亨美股雷達：美將公布PPI數據 通用旗下Cruise自主研發車用晶片

美股重要看點：

美將公布 8 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.455%。美股期貨週三 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨漲 0.18%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

周二 (13 日) 公布的美國 CPI 年增 8.3%，高於預期的 8.1%，但低於前值的 8.5%。核心商品和核心服務的數據均強於預期，核心 CPI 月增 0.6%，而市場普遍預期上漲 0.3%，年增幅度從之前的 5.9% 升至 6.3%。

在公布高於預期的通膨數據後，美股四大指數集體崩跌，除了道瓊狂瀉逾千點之外，標普 500 指數也挫 4.4%，那斯達克 100 指數則崩跌 5.5%，均創 2020 以來最大單日跌幅。，美國富豪連帶遭受波及，財富一夜蒸發 930 億美元，創下史上第九大單日損失紀錄。

華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）週二 (13 日) 受訪時表示，他擔憂聯準會過度升息影響經濟，個人傾向下週升息 1 碼。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，下週升息 4 碼機率超過 34%。

岡拉克預測美股會再下跌 20%-25% 至 10 月中旬。過去半年，岡拉克對標普指數持中性態度，設定標普年底目標為 3000 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月核心 PPI 年率 (%)，預估 7，前值 7.6

美國 8 月核心 PPI 月率 (%)，預估 0.3，前值 0.2

美國 8 月 PPI 年率 (%)，預估 8.9，前值 9.8

美國 8 月 PPI 月率 (%)，預估 0，前值 - 0.5

重要個股動態：

綽號「馬奇」(Mudge) 知名駭客、社群平台推特前資安主管 Peiter Zatko 轉為吹哨者在聽證會上透露，至少有一名中國特務已進入推特任職，一些推特員工擔心中國政府可能會收集推特用戶數據。

Zatko 指出，推特一部分團隊希望從中國廣告商獲得最大的廣告收入的機會，而其他團隊則在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，對中國展開業務感到憂心，推特存在一個很大的內部難題，該公司不願意放手中國這個廣告營收增速最快的海外市場。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 高層周二 (13 日) 向路透表示，旗下自動駕駛部門 Cruise 已成功開發出自駕車用晶片，預估會在 2025 年前部署，目標是降低成本並擴大銷量。

Cruise 硬體工程負責人 Carl Jenkins 向路透表示，因公司採購數量較小，在與供應商談判的過程中缺乏優勢，因此決定自主研發客製化晶片，以降低採購成本。

推特股東將於周二 (13 日) 投票決定是否批准或拒絕馬斯克的收購要約。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國周二 (13 日) 公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 升幅大於市場預期，導致美股暴跌，但對 Uber (UBER-US) 這一類公司來說卻不全是壞事，Uber 認為，通膨環境事實上可能有利供應方。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，隨著各種費用增加，大眾的必需品開銷上升，更多人願意簽約當 Uber 司機。