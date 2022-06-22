雷曼式危機後 幣圈開始救市

經歷周末雷曼式「屠殺」之後，幣圈周二（21 日）迎來反彈，比特幣升破 2.1 萬美元大關、以太幣也回到 1,100 美元上方，領漲加密貨幣。有報導指出，這是得益於加密貨幣交易所 FTX 出手救助加密貨幣交易與借貸平台 BlockFi 的消息。

截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 4.2%，報 21,446 美元，以太幣上漲 4.6% 至 1,168.03 美元。

BlockFi 執行長 Zac Prince 推文表示：「今天 BlockFi 與 FTX 簽署協議，獲得後者提供的 2.5 億美元循環信貸額度，為我們提供資金，進一步增強我們的資產負債表和平台實力。」

Prince 指出，信貸便利獲得的資金旨在以合約形式從屬於所有帳戶類型（BIA、BPY 和貸款抵押品）的所有客戶餘額，在需要時使用。今天具有里程碑意義的公告強化 BlockFi 為客戶服務並確保他們的資金得到保障的承諾。最新的信貸協議還開啟了 BlockFi 和 FTX 之間未來的合作和創新。

在 FTX 援助 BlockFi 的時間點，有媒體報導，FTX 最近退出替美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊提供球衣補丁（在球衣上貼上其名稱和徽章）的談判。

近來，在聯準會（Fed）貨幣緊縮的背景下，加密產業的壓力不斷加劇。從「貨幣危機」（流動性枯竭）發酵到「銀行危機」（Celsius 凍結提款），隨後蔓延到對沖基金（追繳保證金），幣圈上演一場 2008 年雷曼式的危機。

上周末期間，比特幣一度跌破 1.8 美元，以太幣跌破 900 美元，相比去年底比特幣 6.8 美元的歷史高點，短短半年多時間裡極具戲劇性的走勢，凸顯危機之深。