雷曼陰影重現歐洲上空 德國警告普丁恐導致能源市場崩潰

德國政府警告，俄羅斯削減歐洲天然氣供應，可能導致能源市場崩潰，衝擊不亞於當年雷曼兄弟引爆金融危機。

在將德國天然氣風險上調至「警戒」（alarm）等級後，經濟部長 Robert Habeck 周四（23 日）表示，能源供應商被迫高價彌補損失氣量，虧損日益擴大，可能衝擊公用事業、消費者及企業。「警戒」是天然氣風險的第二階段。

Habeck 說：「如果虧損大到他們扛不住，整個市場將面臨崩潰風險」，爆發能源版雷曼風暴。他痛批莫斯科將能源出口當作武器。

為報復西方國家制裁，幾個月來俄羅斯總統普丁逐漸減少對德國的能源供應，且上周局勢進一步惡化，莫斯科大幅減少北溪 1 號管線輸氣量，導致德國冬季能源儲備岌岌可危。

天然氣風險級別升級，德國政府將因此加強市場監控，並重啟部分燃煤電廠。按目前天然氣流入速度，德國需要 116 天才能達到 90％存儲容量目標，這意味德國需要到 10 月中旬才能完成目標，而每年此時家庭需要開始消耗更多天然氣，用於取暖。

德國政府表示，由於業界反對，不會啟動允許能源業者終止合約、調高價格的法令。

自 3 月 30 日以來，德國便一直處於「預警」（early warning）階段，這是三級警戒中的第一階段，若德國將能源風險升至最高的第三級，即「緊急」（emergency）階段，德國政府掌控全國天然氣分配網絡。