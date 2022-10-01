「金髮女孩」經濟離去 熊市噩夢來臨

外媒週五 (30 日) 報導，有利市場的「金髮女孩經濟」(Goldilocks) 消失，讓股市、債市相繼陷入熊市，經濟衰退儼然成為一場噩夢。

2022 年在通膨的壓力下，各國紛紛進入升息循環，並啟動縮表，「金髮女孩經濟」消失，烏俄戰爭爆發、英國無預警釋出減稅計畫，可能引發債務崩潰的危機，讓全球市場更陷入動盪，全球股票和債券市場同步崩潰，今年市值已蒸發超過 46 兆美元。

「金髮女孩經濟」(Gordilocks Economy) 指的是：「經濟溫和成長，通貨膨膨也溫和」的狀況，這通常伴隨著低失業率及低利率，因此有利於市場持續上漲。

美國銀行分析師表示：「2022 年通膨衝擊引爆利率衝擊，現在威脅到衰退衝擊和信貸事件。和平、全球化和寬鬆貨幣政策正被『戰爭、民族主義、財政恐慌、量化緊縮、高利率和高稅收的通膨時代』所取代。」

雖然第三季初確實出現一段樂觀時期，涵蓋 47 國的世界股票指數 MSCI International ACWI Price Index 從 7 月至 8 月中旬上漲 10%，但聯準會升息的破壞很快又回來，該指數自那以來下跌了 15%，今年迄今累計下跌 25%，損失 18 兆美元。

持續的經濟衰退預期，加上西方國家計劃停止購買俄羅斯石油，導致 Brent 原油價格在今年年初大幅上漲後暴跌 20%。歐洲能源危機讓天然氣價格自 7 月以來上漲 18%，但 8 月底的數據卻接近 140%。

美股熊市已持續 268 天 (圖片：AFP)

與此同時，美股熊市已持續 268 天，從高位到谷底的跌幅約為 24%，不過，與過去的下跌相比，這仍然是相對短暫和輕微的。

Yardeni Research 數據顯示，自 1950 年以來，美股熊市平均持續時間長達 391 天，從峰值到低谷的平均跌幅略高於 35%。從美銀到高盛等多家投行都在警告，年終聖誕老人行情可能消失無蹤。

Unigestion 多元資產和財富管理投資主管 Olivier Marciot 表示：「人們對央行轉鴿、總體經濟、地緣政治形勢自滿的情緒已消失，觸目所及的市場，現在基本上看不到一絲希望。」

美元成為資金避風港首選，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 今年迄今已經大漲 18% 以上，日元和英鎊匯率分別貶 20% 和 18%，有望創下自 1979 年和 2008 年以來的最大年度跌幅。

美元指數 (DXY) 今年迄今已經大漲 18% 以上 (圖片：AFP)

疲弱經濟增長、長期房地產崩盤的影響，以及清零的防疫政策意味著中國和香港股市在第三季度分別下跌了 15% 和 20%。人民幣兌美元匯率走低 7%，來到全球金融危機以來的最低。

2022 年迄今，加密貨幣市場的總市值已從 2.2 兆美元暴跌至 9400 億美元，而隨著烏克蘭戰爭的持續，一些東歐貨幣也跌 10% 左右。烏克蘭亦加入斯里蘭卡違約行列，貨幣和債券市廠普遍認為迦納和巴基斯坦會步入後塵。

摩根大通估計，VanEck JP Morgan 新興市場當地貨幣債券 ETF 今年迄今流出 700 億美元。MSCI 新興市場股票指數連續第五季下跌，成史上持續時間最長的熊市。

Robeco 新興市場股票團隊主任 Wim-Hein Pals 指出：「市場崩潰的一切導火線一直是利率和通膨飆升，金錢不再是免費的。」