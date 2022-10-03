〈國科會委員會議〉拚後年科技預算增幅不低於明年

國科會今 (3) 日舉行組改後首次委員會議，會中討論整體科技預算布局，預計明年度 (112 年) 科技預算將達 1383 億元、年增 13.8%，國科會主委吳政忠說，這次會議產官學界針對明後年科技應用布局、科技施政進行討論，他也希望後年 (113 年) 科技預算仍將持續成長，幅度則不低於明年。

明年度科技預算增幅創下歷年之最，將較今年大增 168 億元、約 13.8%，吳政忠說，增加的科技預算將主要強化基礎研究、淨零科技等方向，同時在太空計畫上，低軌衛星也將加碼至 2+4 顆，後年則持續鎖定 B5G、Pre6G 等超前部屬，同時鎖定具發展潛力的高齡科技布局。

吳政忠補充，低軌衛星除原本就有布局的 2 顆外，未來 4 顆將透過公私協力、協作方式執行，讓民間企業也有練兵的機會，因為過去產業多缺乏發射到上面的測試，認為公私合作後，將有助未來取得更高價值的國際訂單，且不光只是零組件訂單，而是整個次系統，甚至整顆衛星都可以是台灣承製。

不過台灣科技預算遠低於美國、韓國等，觀察韓國就規劃 2020-2025 年投入 110 兆韓元在數位科技與綠色科技領域，美國國家科學基金也規劃 10 年內擴大投入 1200 億美元在戰略性先進科技研發等。

吳政忠坦言，台灣科技預算比率相比美國確實非常低，不過台灣卻在半導體等領域身處領導地位，顯示台灣深具人才、產業聚落等優勢，擁有其他國家所缺乏的產業生態系，雖然台灣近年增加的科技預算並不及他國，但政府也透過跨部會合作、科技管理下，持續提升競爭實力。

另一方面，中科擴建二期開發計畫今日環評並未過關，須在年底前補正再審，由於該地將是台積電 (2330-TW) 中科 2 奈米製程落腳地，也引發關注，吳政忠認為，應不至於影響廠商布局進度，科學園區管理局也都會配合環評意見，以期在發展的同時，符合環保永續、在地生活的目標。