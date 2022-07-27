〈新國科會揭牌〉吳政忠任新國科會主委 延續四大任務目標

國家科學及技術委員會今 (27) 日舉行揭牌、主任委員布達儀式，新國科會首任主任委員確定由前科技部長吳政忠出任，吳政忠表示，新國科會成立後將持續以國家發展、社會需求為優先，並延續原科技部四大目標，包含跨部會合作、強化基礎科學學術研究、完善科學園區、推動創新創業等。

吳政忠表示，在舊國科會時代，國科會以鋪成科技規劃、基礎研究、科學研究為三大任務目標，八年前更名為科技部後，新增涵蓋「技術」層面，除聚焦創新創業外，更對接到產業，包含經濟部、國發會、國發基金等，若進一步推向資本市場也需要透過金管會輔導。

吳政忠說，台灣科技發展不應該只涵蓋科技部，而是所有部會共同推動，隨著新國科會正式揭牌成立，也將延續舊國科會、科技部使命，首要任務則是強化跨部會合作，共同擘劃未來 2030 年甚至 2050 年科技挑戰，目前包含量子電腦、太空產業布局都已在運作中。

第二，吳政忠指出，基礎科學學術研究同樣重要，將攸關台灣追求下一個十年的頂尖科技發展，也舉例 2013 年 SARS 後，台灣在防疫科學深耕布局，也在這次 COVID-19 疫情中發揮助力。

此外，科學園區近年產值逐年提升，去年更一舉衝上 3.7 兆元續寫新高，吳政忠說，台灣在全球半導體產業中已踏穩第一步，未來將持續推動精緻多元、優生活的科學園區，並擴大布局精準醫療、智慧農醫、電動車、太空等領域應用。

最後，吳政忠也承諾，科技也需要與社會需求、環境永續結合，除加速推動創新創業外，未來新國科會也將致力加強女性科技人才培育，並看好台灣在後疫情國際科技競爭舞台中，將扮演關鍵角色。