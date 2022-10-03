永信建設9月營收11.67億元創今年新高 年增1.6倍

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (3 ) 日公告 9 月營收，達 11.67 億元創今年新高，月增 2 倍，年增 1.6 倍，主要是高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」銷售入帳，前 9 月營收 32.44 億元，年減 9.06%。

而永信楠梓「晴川」案已取得使用執照，本月將加入銷售，同在楠梓的「晴萃」案，則因預估到 11 月才會取得使用執照，預計 2023 年才能認列業績。

永信建設以先建後售模式銷售建案，原預計 2022 年下半年及 2023 年分別有 4 個與 6 個新建個案完工、銷售，預估總銷金額 250 億元。

永信建設原估今年下半年還有 4 案即將完工銷售，包含高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」、楠梓「晴川」和「晴萃」，總銷分別為 28 億元、51 億元、20 億元和 21 億元。但「晴萃」案可能因取得使用執照較晚，而使銷售延後，將到 2023 年認列業績。

永信建設 2023 年預計還有 6 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約 130 億元，公司對於未來營運動能審慎樂觀。

永信建設上半年稅後純益為 5.83 億元，3 年減 25.74%，每股純益為 2.68 元。