〈台股盤前要聞〉茂迪模組訂單滿手、上緯受惠歐美轉單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，茂迪首款 N 型 TOPCON 電池模組獲客戶大量採用，加上政府積極衝刺太陽光電裝置量，今年底前全產全銷，明年上半年訂單已滿載；上緯投控受惠中國風電市場回溫，加上歐美轉單挹注，今年營運將優於去年。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

茂迪 TOPCON 模組需求強 訂單滿至明年上半年

茂迪 (6244-TW) 近年積極布局高技術門檻的差異化產品，首款 N 型 TOPCON 電池模組因發電效率高，可有效節省土地面積，獲客戶大量採用，加上政府積極衝刺太陽光電裝置量，不僅今年底前產能全產全銷，明年上半年訂單也已排滿。閱讀全文...

中國風電回溫 + 歐美轉單挹注 上緯投控今年營運將優於去年

上緯投控 (3708-TW) 下半年風電葉片樹脂走出上海封城干擾，加上歐美能源價格高漲，本土化供應聲浪降溫，上緯因此受惠客戶轉單，推升下半年營運動能；上緯看好，隨著原物料價格回檔、訂單成長，今年營運將優於去年。閱讀全文...

中國自主品牌搶佔本地電動車市 日系合資廠加速追趕

中國新能源車銷量今年快速竄升，比亞迪等當地自主品牌強勢崛起，日系合資品牌因布局步調較慢，隨著各廠將陸續投入資源、擴大產品陣容，可望很快追上當地品牌腳步，成供應鏈另一大成長動能。閱讀全文...

迅得估 9 月營收可望站穩 5 億元 Q3 續改寫歷史新高

載板及半導體設備訂單穩定挹注，迅得 (6438-TW) 今年第二、三季營收展現強勢，初估 9 月可站穩 5 億元大關，再寫同期新高，推升第三季營收 15.28 億元之上，可望持績改寫歷史新高；迅得為因應半導體客戶需求，也擴建新廠，預計 2024 年底完工。閱讀全文...

訊連旗下玩美移動赴美合併上市案 獲訂單 SEC 審查生效

訊連科技 (5203-TW) 旗下持股 100% 子公司 CyberLink International Technology 轉投資公司玩美移動，透過美國上市 SPAC(特殊目的收購公司)Provident Acquisition Corp. (Cayman) 合併上市相關登錄申請文件，已獲美國證券交易委員會 (SEC) 審查生效。閱讀全文...

辜仲立餐飲新版圖問市 新品牌仲酣搶攻日本清酒商機

中租 (5871-TW) 旗下日本酒新事業「仲酣 (JLK SAKE STUDIO)」正式問市，中租總裁辜仲立今 (1) 日表示，仲酣歷經 2 年多的調查研究，透過去中間化模式，降低採購成本，讓消費者在國內就能用較親民的價格買到日本限定酒款。閱讀全文...