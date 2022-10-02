訊連旗下玩美移動赴美合併上市案 獲SEC審查生效

訊連科技 (5203-TW) 旗下持股 100% 子公司 CyberLink International Technology 轉投資公司玩美移動，透過美國上市 SPAC(特殊目的收購公司)Provident Acquisition Corp. (Cayman) 合併上市相關登錄申請文件，已獲美國證券交易委員會 (SEC) 審查生效。

訊連旗下玩美移動指出，Provident Acquisition Corp. (Cayman) 將於美國東岸時間 10 月 25 日召開臨時股東會，以批准此合併案。合併案最終生效日預計將於 Provident Acquisition Corp. 臨時股東會通過，及合併雙方滿足合併案相關之易條件及慣例後完成。

玩美將透過 SPAC(特殊目的收購公司) 在美國紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易，估值上看 14 億美元，並將引進香奈兒、資生堂與 Snap 等國際知名股東。

訊連目前持股玩美移動約 36.3%，待其上市後，訊連持股估將降至約 26-31%；訊連當初投入玩美移動的資金約 3600 萬美元，若以持股來推算，相當於擁有玩美股權的潛在價值高達 3.6 億美元，已較當初成長達 10 倍。

