〈Q4投資策略〉10月聚焦三重點 不確定未除慎防台股下探萬三

台股上周五 (9/30) 收在 13424 點，周線、月線、季線三黑後，金管會出手救市，在財金部會雙雙介入護盤之下，10 月後將聚焦進入財報周等三大重點；復華投信則表示，在不確定性未除、景氣領先指標年增率底部翻揚前，預估第四季大盤將處於萬三至萬五之間區間震盪。

復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示，目前台股股價淨值比 (P/B) 已近長期平均，預估本益比 (P/E) 不到 11 倍，已修正至歷史低檔水準，觀察台股過去空頭跌幅，在美國景氣軟著陸預期下，目前跌幅已達滿足點區間。

兆豐投信指出，10 月後將進入財報周與產業法說會旺季，搭配中國有 20 大會議將於 10 月中召開等三大議題，短期股市出現較大利多或激起大行情的機會減少，近期應屬於個股表現行情，建議長線聚焦基本面成長性較佳的台股題材。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開，未來需求面是觀察重點，後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察，投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主，採取選股不選市的策略，此外，評估目前台股產業的基本面尚未落底，布局策略上仍追求穩健性，以及挑選下行風險相對低，基本面較具成長性之標的為主。

整體來說，邱鶴倫表示，預期本波市場修正低點約在萬三之間，後市轉為區間震盪，由於過去歷史台股無連續兩年下跌，待年底景氣落底訊號顯現後上漲可期。

兆豐第一基金研究團隊也指出，今年底前國際市場將面對美國期中選舉、台灣縣市長九合一大選等政經議題，可望隨選舉話題推升美股與台股指數行情，仍可望於年底前出現中期彈升契機之投資條件，中長期維持謹慎樂觀的格局面。