迅得估9月營收可望站穩5億元 Q3續改寫歷史新高

載板及半導體設備訂單穩定挹注，迅得 (6438-TW) 今年第二、三季營收展現強勢，初估 9 月可站穩 5 億元大關，再寫同期新高，推升第三季營收 15.28 億元之上，可望持績改寫歷史新高；迅得為因應半導體客戶需求，也擴建新廠，預計 2024 年底完工。

半導體及 IC 載板產業積極擴產，帶旺設備廠業績攀升，由於迅得 2018 年開始切入半導體產業智慧製造領域，搭上這波台廠半導體及載板擴產大商機，業績可望自去年一路好到明年。

迅得 2022 年全年營收上看 56 億元，創新高，年增 14%，其中半導體相關設備營收可望達 12-13 億元水準。

全球通膨升息衝擊終端消費，電子產業也因應市況謹慎評估資本支出腳步，市場擔心 2023 年設備廠的營運，迅得持續推出新產品開拓新客戶，目前在手訂單高達 35 億元，可望挹注明年營收，其中半導體設備營收可望達到 17-18 億元，顯見明年展望還是樂觀，與策略聯盟夥伴家登 (3680-TW) 合作開發的新產品，也正由客戶端認證之中。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得機械將於明年啟動擴建新廠，總投資金額約 15-18 億元，預估在 2024 年底完工，迅得新廠完工後預計可增加 15% 產能。