中國風電回溫+歐美轉單挹注 上緯投控今年營運將優於去年

上緯投控 (3708-TW) 下半年風電葉片樹脂走出上海封城干擾，加上歐美能源價格高漲，本土化供應聲浪降溫，上緯因此受惠客戶轉單，推升下半年營運動能；上緯看好，隨著原物料價格回檔、訂單成長，今年營運將優於去年。

上緯表示，疫情爆發後，許多歐美國家為避免供應鏈斷鏈等風險，力推在地化供應，但隨著通膨、俄烏戰爭等因素影響，導致歐美能源價格飆漲，企業營運成本大增，而亞洲國家能源價格壓力不如歐美地區嚴重，較具成本競爭力，帶動相關訂單轉至亞洲。

除受惠轉單外，在上海封城因素影響淡化下，上緯下半年風電葉片樹脂可望走出供應鏈受干擾陰霾，加上美國拜登政府擴大風電政策、印度風電市場也開始崛起，葉片與整機廠拉貨動能都可望持續增溫。

上緯第二季反映原料環氧樹脂價格回落挹注，毛利率回升至 15％，上半年純益年增 75%，每股純益達 1.73 元。第三季隨著原料價格持續回檔，毛利率可望進一步提升，且海能風電風機已安裝超過四分之一，上緯可依施工進度認列，下半年貢獻將增加。

目前西門子歌美颯已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 。上緯預期，明年下半年可望進入放量生產。

上緯前 8 月累計營收 66.03 億元，年減 4.09%。上半年累計營收 1.6 億元，年增 74%，每股純益 1.73 元。

