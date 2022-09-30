台股單周暴跌近700點 市值蒸發逾2兆元

台股跌跌不休拖累市值不斷蒸發，根據證交所統計，上市公司單周市值已經蒸發 2 兆 1482 億元，整體市值降至 41 兆 9743.58 億元。

台股隨美股不斷重挫，今 (30) 日指數再跌 109 點收在 13424 點，指數單周暴跌近 700 點，包括周線、月線與季線同步收黑，上市公司單周就蒸發約 2.1 兆元，為挽救台股跌勢，金管會今天宣布將提高放空成本，壓抑空頭氣勢。

保德信投信指出，金管會的救市措施，主要是提高放空成本，預料對於盤勢的影響應為短期性，不過對於提振投資信心確實有幫助，加上國安基金進場等有利維持台股走勢。

但這波指數能否止穩回升，主要仍須視整體國際投資氣氛、美元走勢，以及美股是否能止跌等，才是真正提振投資情緒的主因，短線先視能否放量收復短天期均線。

PGIM 保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，由於短線跌幅相對已深，融資餘額單周快速下降超過 120 億元，且包括台灣在內的部分國家政府已表示將出手穩定市場，若國際投資情緒能止跌，指數短線隨時有望展開反彈走勢，短期先視大盤能否出現放量上漲，帶動指數站回短天期均線。

廖炳焜說明，本週美國公布的經濟數據包括耐久財訂單、零售庫存、待售成屋、第二季 GDP 等皆因為相當具有韌性，反而增添通膨的不確定性，讓市場解讀為聯準會能強勢鷹派的支撐。

廖炳焜認為，在資金快速緊縮下，勢將衝擊經濟走勢，甚至有可能陷入衰退，因此美股本週持續反映升息憂慮而破底，台股也難以獨善其身，加上這波美元跟著升息走強，衝擊新興市場貨幣相繼貶值，進一步造成外資外流壓力。