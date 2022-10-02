〈台股風向球〉總經利空烏雲罩頂 台股拚守萬三壓力大

升息與英國減稅計畫重挫股市，美股四大指數再度下挫，台股周、月、季線同步收黑，儘管財金部會積極救市，但在全球經濟不確定性陰霾下，大盤籌碼面壓力沉重，指數持續下修機率不小，本周恐面臨萬三保衛戰。

安聯投信台股團隊表示，台股持續壟罩在全球總體經濟不確定的烏雲下、走勢震盪，加上美國聯準會釋出言論方向透露在沒有見到實質利率轉正前、升息政策恐延續下去的政策態度，不時有恐慌性賣盤湧現、籌碼面壓力沉重。

庫存調整部分，安聯投信台股團隊表示，國外運動大廠近期因為供應鏈因素而拉高存貨，意味著庫存調整範圍不只是有電子產業，部分傳產也開始面臨修正考驗。

安聯投信台股團隊表示，升息讓市場上較大資金面臨重新定價的挑戰；至於籌碼面，台股現階段面臨多重考驗，包括：全球多年來貨幣寬鬆的大環境開始扭轉、疫情後的積極利率政策和財政政策轉向，加上聯準會利差對資金板塊挪移的影響等。

安聯投信台股團隊表示，近期恐慌性賣壓氛圍，很類似今年 6、7 月走勢，若對照台股後來的走勢，在現階段持續去資金化與評價面下修，台股或有機止跌回穩。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，由於今年美股及台股波動劇烈，加上美國聯準會採取積極升息政策，經濟前景與終端消費動能遭受嚴峻考驗。但隨著去資金化與評價面的調整，審慎聚焦長期仍具成長性的標的；另外部分被冷落、但有穩健表現的題材或有可留意。

保德信投信指出，在聯準會強勢鷹派且不惜犧牲經濟成長為代價的前提下，美元指數續強，資金撤出新興市場，將影響股市估值，且目前終端消費需求放緩，也將造成企業獲利展望下修壓力，本益比擴張不易，操作上不宜過於積極。

選股方面，近期可留意受惠解封題材族群，另外具有長線題材的汽車、電動車、網通、綠能相關零組件等亦可逢低分批布局。